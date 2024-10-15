Забор на латвийско-российской границе построен на 80%

В рамках ранее заключенного с Государственной пограничной охраной договора на данном участке на прошлой неделе начато устранение выявленных недостатков, которые Ceļu būvniecības sabiedrība Igate проводит без дополнительного финансирования. Эти работы также будут завершены до конца октября следующего года.

Согласно полученному летом 2023 года заданию VNĪ обеспечивает реализацию и контроль за процессом строительства заграждения и инфраструктуры на внешней восточной границе Европейского союза (ЕС) с Россией протяженностью 283,6 км - осуществляет необходимые закупки, заключает договоры и контролирует проделанную работу.

Осенью 2021 года VNĪ было поручено руководство, реализация и контроль за строительством инфраструктуры на внешней границе с Беларусью, которое было завершено в июле этого года.

В укреплении восточной границы задействованы несколько организаций. В зону ответственности VNĪ входит руководство и организация строительного процесса, в том числе поиск строителей на конкурсной основе.

За отчуждение необходимых земельных участков отвечает Государственное агентство обеспечения, обезлесение осуществляет Latvijas valsts meži, Латвийский государственный центр радио и телевидения отвечает за внедрение технологических решений, а также ведется сотрудничество с Государственной пограничной охраной и Министерством внутренних дел.

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