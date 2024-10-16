"Вокруг моего дома все выгорело. Соседи погибли". Репортаж Би-би-си из Покровска

Не облегчает жизнь и постоянная угроза от российских беспилотников. Один из них парит прямо возле госпиталя. Это очень усложняет эвакуацию с линии фронта. Окна здания наглухо забиты, чтобы дроны не могли заглянуть внутрь, но стоит кому-то выйти, и он оказывается под прицелом.

Дроны угрожают и измученным войной жителям Покровска.

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«Мы все время слышим, как они гудят — останавливаются и смотрят в окна», — говорит 50-летняя Виктория Василевская. Она до последнего момента не хотела покидать свой дом, но в конце концов согласилась на эвакуацию.

Виктория удивляется тому, как быстро линия фронта продвинулась на запад в сторону Покровска.

«Все произошло так быстро. Кто знает, что будет здесь дальше. У меня сдают нервы. У меня панические атаки. Я боюсь ночей».

Виктория говорит, что у нее почти нет денег и ей придется начинать жизнь с нуля в другом месте, но оставаться очень страшно.

«Я хочу, чтобы война закончилась. Должны быть переговоры. На землях, которые забрала Россия, все равно ничего не осталось. Все уничтожено».

Виктория Фото: Yogita Limaye / BBC

Моральный дух большинства тех, с кем мы общались, подорван.

Большая часть Покровска живет без света и воды.