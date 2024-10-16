В соцсетях распространилась запись, на которой женщина рассказывает об инциденте с автомобилем общего пользования компании Bolt. Женщине от предприятия выставили счет за разбитую машину в размере нескольких тысяч евро, хотя она не была за рулем. Портал TVNET связался с Bolt, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

Итак, женщина в своем аккаунте в Facebook сообщает: "Привет всем! Несколько дней назад я получила такое сообщение от Bolt. Однажды вечером приехала домой, закрыла в приложении поездку. Утром проснулась, собираюсь взять машину, смотрю - она едет. Соответственно, наверное, до конца все-таки не выключила или в системе какой-то "эррор", но четко помню, что открывала приложение и выключала".

Женщина продолжает, что машина Bolt едет и закрыть поездку невозможно. Она сразу связалась со службой поддержки Bolt, которая не ответила. Женщина рассказывает, что писала в компанию четыре часа с перерывами.