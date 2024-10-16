Первый торговый день криптовалютной платформы экс-президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа во вторник оказался неудачным из-за покупки лишь небольшой части цифровых фишек на этом рынке.
Криптовалютная платформа Трампа терпит неудачу в первый же день
Трамп в середине сентября объявил, что он вместе со своими сыновьями и другими бизнесменами создаст криптовалютную платформу World Liberty Financial.
В первый день торгов компания предложила около 20 миллиардов цифровых фишек по 1,5 цента за штуку общей стоимостью 300 миллионов долларов США, но к вечеру вторника было куплено лишь три процента.
Покупатели могут использовать эти фишки в качестве криптовалюты и получать голоса в управлении этой платформой.
Многие наблюдатели объяснили слабый оборот техническими проблемами из-за перебоев в работе сайта компании во вторник.
World Liberty Financial позволит пользователям давать взаймы или занимать криптовалюту между собой. Такую услугу уже предлагают многие платформы, среди которых одна из самых известных - Aave.
Трамп во время своего президентства считал криптовалюту мошенничеством, но позже радикально изменил свою позицию и заявил, что станет "президентом за биткоины", если в ноябре победит на президентских выборах в США.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!