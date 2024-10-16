Криптовалютная платформа Трампа терпит неудачу в первый же день

Трамп в середине сентября объявил, что он вместе со своими сыновьями и другими бизнесменами создаст криптовалютную платформу World Liberty Financial.

В первый день торгов компания предложила около 20 миллиардов цифровых фишек по 1,5 цента за штуку общей стоимостью 300 миллионов долларов США, но к вечеру вторника было куплено лишь три процента.

Покупатели могут использовать эти фишки в качестве криптовалюты и получать голоса в управлении этой платформой.

Многие наблюдатели объяснили слабый оборот техническими проблемами из-за перебоев в работе сайта компании во вторник.

World Liberty Financial позволит пользователям давать взаймы или занимать криптовалюту между собой. Такую услугу уже предлагают многие платформы, среди которых одна из самых известных - Aave.

Трамп во время своего президентства считал криптовалюту мошенничеством, но позже радикально изменил свою позицию и заявил, что станет "президентом за биткоины", если в ноябре победит на президентских выборах в США.

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