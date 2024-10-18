До президентских выборов в Соединенных Штатах остаются считаные недели, и напряжение нарастает. Дональд Трамп стремится вернуть себе Белый дом, а Камала Харрис может войти в историю как первая женщина-президент. Но окажется ли результат таким, каким ожидает большинство? Американская избирательная система уже не раз преподносила сюрпризы - и не исключено, что в этот раз она снова изменит ход событий.

За последние два десятилетия дважды случалось так, что победа доставалась не тому кандидату, кто набрал больше голосов избирателей, и оба раза в пользу республиканцев. В 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом, хотя его оппонент Альберт Гор набрал на полмиллиона голосов больше. В 2016 году Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон, несмотря на разрыв почти в три миллиона голосов в ее пользу.

Причина в том, что итог определяет не всеобщий вотум (popular vote), а коллегия выборщиков (electoral college) - и ее решения могут полностью перевернуть результат. Профессор университета Хэмлайн, политолог Дэвид Шульц объясняет парадокс американской системы.