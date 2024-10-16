Видео Жертвой аварии на шоссе Тинужи - Кокнесе оказался таксист

Ранее в среду Госполиция сообщила, что в 2:52 в Крапской волости Огрского края столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик Scania. Водитель легкового автомобиля погиб. Полиция начала уголовный процесс и расследует обстоятельства аварии.

По данным Degpunktā, в ДТП погиб водитель такси Bolt.

Части легкового автомобиля Renault разбросаны по обочине автострады в радиусе нескольких десятков метров. На месте аварии можно увидеть и личные вещи водителя, и различные аксессуары из автомобиля. При этом очевидно, что скорость в данной ситуации была высокой, сообщает Degpunktā.

Местные жители рассказали журналистам, что аварии на этой трассе - не редкость. Они сами уже научились соблюдать особую осторожность на шоссе.

В компании Bolt программе сообщили, что в момент аварии водитель Renault совершал частную поездку, не был подключен к сети и не перевозил пассажиров.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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