Какие страны поставляют оружие России для войны в Украине?

Артиллерия — основное оружие, используемое обеими сторонами на фронте в Украине. Она не позволяет бронетехнике и пехоте противника маневрировать и продвигаться вперед.

По данным британского Королевского института оборонных исследований, в последние месяцы запасы снарядов у России в пять раз превышали украинские.

По мнению аналитиков института, это стало основной причиной того, что с зимы 2023 года Россия захватила значительные территории на востоке Украины.

Фото: BBC

В январе 2024 года украинские разведчики заявили, что обнаружили обломки двух типов баллистических ракет малой дальности, произведенных Северной Кореей, которые были выпущены по Харькову в ходе крупной воздушной атаки.

Украинские власти утверждают, что одна из них — это ракета "Хвасонг-11", также известная как KN-23.

Это баллистическая ракета малой дальности с радиусом действия от 400 км до 690 км, которая может нести боеголовки весом до 500 кг.

С 2006 года ООН ввела санкции на торговлю с Северной Кореей, связанную с баллистическими ракетами.

Украинская разведка утверждает, что Северная Корея отправила России 50 ракет, а на заседании Совета Безопасности ООН в феврале 2024 года США обвинили Россию в том, что она использовала северокорейские ракеты как минимум в девяти воздушных атаках на Украину.

Эти обломки в Харькове, по мнению украинской разведки, принадлежат северокорейской ракете "Хвасонг-11" Фото: Getty Images