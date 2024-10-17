Основатель движения за эстонский язык: "Надеюсь, что русскоязычные эстонцы понимают нашу озабоченность"

На странице "Языковой дружины" в Facebook сообщается, что ее цель заключается в укреплении использования эстонского языка на уровне широких масс в Эстонии: "На начальном этапе участники призывают магазины и предприятия прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках".