На прошлой неделе член правления Партии правых Индрек Луберг создал общественное движение Keelemalev ("Языковая дружина") с целью защиты эстонского языка. В чем суть этого движения и нет ли противоречий с законом?
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Основатель движения за эстонский язык: "Надеюсь, что русскоязычные эстонцы понимают нашу озабоченность"
На странице "Языковой дружины" в Facebook сообщается, что ее цель заключается в укреплении использования эстонского языка на уровне широких масс в Эстонии: "На начальном этапе участники призывают магазины и предприятия прекратить проигрывать аудиорекламу на русском языке, а также производить рекламные материалы на двух языках".
"Любой желающий может присоединиться к движению, если он замечает использование двух языков в общественных местах Эстонии и обращается с просьбой к соответствующим предприятиям или организациям прекратить использование русского языка", - добавляется в сообщении.