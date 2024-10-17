В Литве задержаны владелица Foxpay и ее партнер

По данным портала, полиция задержала несколько человек, а на нескольких объектах были проведены обыски.

Директор Службы по расследованию финансовых преступлений (FNTT) Роландас Кишкис не стал комментировать происходящее, но заверил, что в связи со сложившейся ситуацией будет проведена пресс-конференция.

Уже сообщалось, что Центральный банк Литвы провел проверку деятельности компании Foxpay, а FNTT начала расследование в отношении компании.

Правительственная комиссия, задачей которой является оценка сделок стратегически важных компаний, ранее запретила Тринкунайте покупать компанию Litlab, которая является оператором офисных зданий в Вильнюсском аэропорту и крупнейшим владельцем которой является Миндаугас Навицкас. Он муж бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене.

Комиссия пришла к выводу, что сделка недопустима, поскольку Тринкунайте не соответствует требованиям Закона об охране объектов, важных для национальной безопасности.

Навицкас входил в состав правления Foxpay с 2022 года. С конца 2023 года по начало этого года он был председателем правления, но подал в отставку в связи с расследованием, начатым Банком Литвы.

Тогдашняя министр Навицкене утверждала, что Тринкунайте - ее дальняя родственница, с которой она редко общается. Она также сказала, что ей не известно о предыдущих судимостях Вильгельмаса Германаса за мошенничество.

Однако 15min.lt сообщил, что в 2023 году Навицкене вместе с Тринкунайте и Германасом отправилась в Дубай на частном самолете.

После того как информация попала в публичное пространство, этим летом Навицкене подала в отставку с поста министра социальной защиты и труда.

Компания Foxpay предоставляет услуги по обработке платежей частным и юридическим лицам.

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