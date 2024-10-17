"Американские войска нанесли удары по нескольким подземным объектам хуситов, где хранились различные компоненты оружия, которые хуситы использовали для нанесения ударов по гражданским и военным судам во всем регионе", - говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина

B-2 нанесли высокоточные удары по пяти подземным тайникам с оружием, сказал Остин, добавив, что использование дальних бомбардировщиков демонстрирует "глобальную ударную способность США поражать эти цели в любое время и в любом месте".

"По указанию президента [Джо] Байдена я приказал нанести эти целенаправленные удары, чтобы еще больше уменьшить способность хуситов продолжать свои дестабилизирующие действия и защищать силы и персонал США на одном из самых важных водных путей мира", — заключил Остин.

Хуситы атакуют корабли в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года, утверждая, что таким образом они поддерживают палестинцев в войне между Израилем и террористической группировкой "Хамас" в секторе Газа.

США и Великобритания с января наносят удары по объектам, связанным с хуситами, в Йемене, но повстанцы продолжают атаковать корабли.

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