Взятка в 135 000 евро: дело бывшего главы KNAB рассматривают в суде

Фирма GPN Data Europe, за интересы которой шла борьба, приобрела в Латвии компанию GPN Data Latvia. Бывший сотрудник KNAB Андрей Василевич, который работал в этой компании, обратился к Вилнитиcу за помощью. В конце 2016 года на счет фирмы Вилнитиcа поступили 135 000 евро. Следствие полагает, что деньги предназначались для подкупа чиновников FKTK, однако обвиняемые это отрицают. Василевич утверждает, что деньги были выплачены за юридические услуги.

Для получения лицензии Вилнитиc привлек адвоката Иеву Раминю, которая ранее работала в той же фирме, где когда-то практиковал Петр Путниньш, будущий председатель совета FKTK. Комиссия подтвердила, что участие адвокатов в процессе лицензирования - обычная практика. Тем не менее переговоры, длившиеся несколько месяцев, не увенчались успехом.

Когда деньги были потрачены, а лицензия так и не была получена, руководство польской компании выразило недовольство и подало иск против члена правления Владимира Реми. В ответ Реми обвинил остальных участников сделки. Именно его заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела о подготовке к даче взятки, присвоении средств и отмывании денег.

Иева Раминя обратилась в Совет присяжных адвокатов с просьбой временно приостановить ее юридическую деятельность, что и было сделано.

Нормунд Вилнитиc возглавил KNAB в 2009 году, но был снят с должности в 2011 году решением Сейма. Специальная комиссия под руководством генпрокурора Эрика Калнмейерса пришла к выводу, что Вилнитиc не справляется с обязанностями руководителя, допустив ряд серьезных нарушений.

До своего назначения Вилнитиc преподавал в Латвийской полицейской академии и Юридическом колледже, а также занимал ключевые посты в Министерстве внутренних дел, работая в отделах по борьбе с наркотиками и организованной преступностью.

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