ВИДЕО Насекомые в школьных обедах: PVD проводит проверку в гимназии

Проверки нарушений не выявили. Поставщик питания, компания Lucrum из Риги, утверждает, что все санитарные нормы соблюдаются.

"Ни один сотрудник, который в тот день работал на кухне и в обеденном зале, не видел никаких насекомых - ни в еде, ни в других местах. На кухне компании строго следуют всем гигиеническим требованиям и стандартам HACCP. Поверхности и оборудование ежедневно очищаются и дезинфицируются, а по пятницам проводится генеральная уборка", - говорится в заявлении компании.

Проверки PVD прошли только в понедельник и вторник. Специалисты отмечают, что подобные насекомые могут попасть в упаковки с сухими продуктами - такими как рис, крупы или специи.

В тот день в столовой подавали куриный суп с курицей, картофелем, замороженными брокколи, морковью, укропом, плавленым сыром и специями. Инспекторы предположили, что насекомые могли оказаться в супе из старой упаковки со специями, но это пока не подтверждено.

Подробности - в сюжете ReTV.

Видео: сюжет ReTV

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