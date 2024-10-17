Выбросили из окна: двое мужчин осуждены на 15 лет за жестокое убийство девушки

Приговор может быть обжалован в Верховном суде.

Изначально подсудимым Марису Швабе и Андрею Даргилю суд назначил 18 лет тюрьмы и трехлетний пробационный надзор. Однако, учитывая длительность судебного процесса, срок был сокращен на три года. Теперь оба мужчины получили по 15 лет с последующим двухлетним надзором. Первое заседание по этому делу состоялось почти шесть лет назад, в феврале 2016 года.

Суд также обязал осужденных выплатить матери погибшей 80 000 евро в качестве моральной компенсации и более 20 000 евро материального ущерба.

По материалам дела, в день убийства они вместе с погибшей употребляли алкоголь. В ходе возникшего конфликта мужчины схватили девушку и выбросили ее из окна. Мотивы преступления так и не были установлены.

Оба подсудимых свою вину не признали. Родственники погибшей изначально требовали компенсацию в размере более 500 000 и 300 000 евро, но обвиняемые отказались признать эти требования.

Швабе был в отношениях с погибшей, а Даргиль - его знакомый. Обвинение им было предъявлено по статье за убийство, совершенное группой лиц, что предусматривает до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение с возможной конфискацией имущества.

Мать погибшей рассказала, что расследование годами велось по версии самоубийства, несмотря на результаты экспертиз, которые еще в 2008 году показали, что девушка не могла выброситься сама. Следственные эксперименты и полиграф подтвердили, что это было убийство, совершенное группой лиц.

Ранее портал TVNET сообщал, что, несмотря на наличие доказательств, в конце 2013 года полиция прекратила дело, утверждая, что смерть была результатом самоубийства. Однако родственники погибшей добились пересмотра дела через прокуратуру, и в итоге оно дошло до суда.

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