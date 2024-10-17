Зеленский представит в Брюсселе "план победы" для ЕС и НАТО

"Мы в пути в Брюссель", - сказал Зеленский в видеообращении, записанном перед вылетом.

"Я представлю наш план победы, который заставит Россию пойти на мир. Все европейские лидеры услышат, как мы можем укрепить свои позиции. Эта война должна завершиться справедливым решением", - заявил президент.

Зеленский выступит на саммите ЕС и даст пресс-конференцию вместе с генсеком НАТО Марком Рютте.

Хотя Рютте и назвал план Зеленского "сильным сигналом", он предупредил, что не поддерживает его полностью, особенно идею немедленного приглашения Украины в НАТО. Многие считают этот шаг невозможным.

Страны НАТО подтвердили, что Украина однажды станет членом Альянса. Однако США и Германия выступают против немедленного вступления, опасаясь, что это может вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.

По мнению наблюдателей, позиция США вряд ли изменится, независимо от того, кто победит на выборах в ноябре - Дональд Трамп или Камала Харрис. Тем не менее, в случае победы Трампа есть опасения, что поддержка Украины со стороны Вашингтона ослабнет.