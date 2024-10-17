Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Брюссель, чтобы обсудить с лидерами Европейского союза и министрами обороны НАТО свой план завершения войны, сообщает LETA.
Зеленский представит в Брюсселе "план победы" для ЕС и НАТО
"Мы в пути в Брюссель", - сказал Зеленский в видеообращении, записанном перед вылетом.
"Я представлю наш план победы, который заставит Россию пойти на мир. Все европейские лидеры услышат, как мы можем укрепить свои позиции. Эта война должна завершиться справедливым решением", - заявил президент.
Хотя Рютте и назвал план Зеленского "сильным сигналом", он предупредил, что не поддерживает его полностью, особенно идею немедленного приглашения Украины в НАТО. Многие считают этот шаг невозможным.
Страны НАТО подтвердили, что Украина однажды станет членом Альянса. Однако США и Германия выступают против немедленного вступления, опасаясь, что это может вовлечь НАТО в прямой конфликт с Россией.
По мнению наблюдателей, позиция США вряд ли изменится, независимо от того, кто победит на выборах в ноябре - Дональд Трамп или Камала Харрис. Тем не менее, в случае победы Трампа есть опасения, что поддержка Украины со стороны Вашингтона ослабнет.
План Зеленского также исключает любые территориальные уступки России и призывает союзников снять ограничения на использование западного оружия для ударов по российским целям.
По словам Зеленского, в приложении к плану, представленном США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, предложено разместить на территории Украины "средства стратегического сдерживания", которые не связаны с ядерным оружием, чтобы защитить страну от новых нападений.
Пока ни одно из предложений не получило широкой поддержки среди западных стран.
Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс продолжает поддерживать Украину военной помощью, чтобы, если переговоры с Россией начнутся, Зеленский смог вести их с позиции силы.
Как заявил агентству AFP один из представителей НАТО, неудачи России на фронте уже дают Путину достаточно причин для поиска выхода из конфликта.
"Победу и поражение можно трактовать по-разному", - сказал он.
"Путин уже потерпел поражение, ведь его главная цель - захват Киева, свержение правительства и установление марионеточного режима - не достигнута", - добавил источник.
Накануне встречи НАТО канцлер Германии Олаф Шольц призвал искать пути к завершению войны, включая возможность переговоров с Путиным.
Однако, по словам одного из дипломатов Альянса, многие опасаются, что любой компромисс, кроме полной победы Украины, лишь усилит Россию и подтолкнет ее к новым агрессиям.
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