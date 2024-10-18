Видео "Плевать, в кого закачивать деньги". Мария Максакова о том, как Путин поддерживает "правых" в Европе

В интервью YouTube-каналу "Ходорковский LIVE" Максакова напомнила, что российский диктатор Владимир Путин называл распад СССР величайшей геополитической катастрофой XX века.

"Понятно, что Германия очень помогает Украине, и за это ей огромное спасибо, но все-таки Германия считает, наверное, что это ее напрямую не касается. А вот если бы они изучили получше биографию и особенно идею фикс этого маньяка Путина, то, я думаю, они бы поняли: то, что весь мир считает днем какого-то спасения, когда произошло воссоединение Германии, в то же самое время Путин совершенно внаглую называет это геополитической катастрофой.

Насколько это является угрожающим по отношению к миру, насколько они поддерживают все силы, которые могут дестабилизировать сегодня Европу. Ему совершенно наплевать, в кого закачивать деньги - в крайних правых или крайних левых", - заявила Максакова.

Видео: Интервью Марии Максаковой RUS TVNET

По ее мнению, Путин использует то, что в России так и не была искоренена советская идеология: "отдать вот за это ненавидящее их явление под названием Родина свою жизнь - это и есть главная цель их (граждан) существования".

"Все остальное в его риторике и особенно в кадровой политике абсолютно притворно. То есть если ему нужно для какого-то маневра сделать вид, что он якобы открыт для какой-то коммуникации и так далее - то это все абсолютная ложь. Истинная его цель - человек, вернее, нелюдь, который падение Советского Союза называет совершенно открыто величайшей геополитической катастрофой", - подчеркнула артистка.

Видео: Интервью с Марией Максаковой

В 2023 году на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala RUS TVNET взял интервью у Марии Максаковой, в ходе которого она рассказала, что на четверть латышка.

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