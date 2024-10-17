Нидерландский министр: Украина может использовать F-16 против целей на территории России

Брекельманс выступил с таким заявлением, отвечая на вопросы журналистов перед собранием министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Мы поставили первую партию F-16. В данный момент она находится в воздушном пространстве Украины. И мы всегда говорили, что Украина должна соблюдать международное право. Но в международном праве нет никаких ограничений касательно расстояния. Международное право не останавливается на границе или в 100 километрах от границы", - сказал министр.

"Поэтому мы разрешаем Украине использовать самолеты F-16 для самообороны (...). Это может потребоваться, чтобы перехватить ракеты или, например, нанести удар по аэродромам в России. То есть для военных целей.

И это разрешено делать и на территории России или в воздушном пространстве России", - сообщил Брекельманс.

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