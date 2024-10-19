Режиссер Юрий Бутусов, который уехал из России после ее вторжения в Украину и в этом году поставил в Рижском русском театре имени Михаила Чехова спектакль "Гоголь. Портрет", рассказал, что покинул свою страну, потому что не хотел постоянно испытывать страх.
Видео ⟩ "Я не самый смелый человек". Юрий Бутусов об отъезде из РФ и жизни в эмиграции
Говоря о причинах своего отъезда в интервью Ксении Лариной на ее YouTube-канале, он вспомнил спектакль так же эмигрировавшего из России Тимофея Кулябина "Страх и отчаяние", поставленный в Таллинне. В постановке по пьесе Бертольта Брехта речь идет о Германии 1930-х годов и проникновении нацистской идеологии во все сферы жизни.
"Страх меняет нас на молекулярном уровне. Как родители… Мальчик пошел за хлебом, и что с ними происходило, когда они подумали, что он слышал их разговоры и идет их сдать. И это сейчас с нами со всеми происходит. Я уехал, потому что я не хочу, чтобы со мной это было. Я не самый смелый человек. Когда я представил, что со мной начнут происходить эти процессы… И у меня есть маленький сын. Я сказал - нет, я не могу. Может быть, это не самый лучший выбор, я не знаю. Но для меня по-другому невозможно", - сказал режиссер.
Он не стал скрывать, что новая жизнь для него наполнена сложностями.
"Я пытаюсь сейчас найти какие-то возможности, собрать тех людей, которых я могу привлечь.
Ну, конечно, своего театра у меня уже никогда не будет, это понятно. Только если чудо какое-то произойдет…
Ну, скорее всего, ничего этого не будет […] Честно могу сказать, для меня это новый опыт совершенно, потому что я всегда работал в государственных театрах и в достаточно комфортных условиях, когда были люди, которые помогали, организовывали […] Это новая ситуация, нужно искать деньги, нужно научиться говорить с продюсерами, еще там с кем-то, еще с кем-то. Ну то есть как бы какая-то новая жизнь. Хочется смотреть на это с каким-то оптимизмом… Не всегда это получается", - признался он.
Тем не менее, режиссер заявил, что не может понять коллег, которые остались в России и идут на компромиссы с совестью, поддерживая существующий политический режим.
"Я не понимаю. Нет, я не понимаю, потому что, ну, есть сердце, есть глаза, есть мозг. Все достаточно очевидно. Мне всегда казалось, что человек все равно… Я, может, какие-то сейчас идеалистические вещи говорю… Что человек, он по сути добрый, он по сути гуманистичный, он не может… […] Никакого ответа, который вдруг как-то все это объяснит, (у меня) нет. Это просто непрекращающийся шок, непонимание, неверие и какой-то ужас просто", - сказал Бутусов.
Видео: Интервью с Юрием Бутусовым
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