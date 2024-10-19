Видео "Я не самый смелый человек". Юрий Бутусов об отъезде из РФ и жизни в эмиграции

"Страх меняет нас на молекулярном уровне. Как родители… Мальчик пошел за хлебом, и что с ними происходило, когда они подумали, что он слышал их разговоры и идет их сдать. И это сейчас с нами со всеми происходит. Я уехал, потому что я не хочу, чтобы со мной это было. Я не самый смелый человек. Когда я представил, что со мной начнут происходить эти процессы… И у меня есть маленький сын. Я сказал - нет, я не могу. Может быть, это не самый лучший выбор, я не знаю. Но для меня по-другому невозможно", - сказал режиссер.