Главное за 17 октября Нужно ли сносить советские дома, что важно знать едущим в РФ и Беларусь и "остановки по требованию"

За рубежом:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.

Ирландский лоукостер Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и пунктов регистрации к маю 2025 года, пишет информационное агентство УНИАН.

Журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала "Дождь" в 2010-2015 годах, в большом интервью рассказал Rus.Postimees о том, как ситуация на войне в Украине видится из США, Германии и России, зачем Путин встречается с шаманами, какими мечтами и ожиданиями живут лидеры разных обществ людей и какой президент США был бы выгоднее для стран Балтии в следующие четыре года.

На прошлой неделе член правления Партии правых Индрек Луберг создал общественное движение Keelemalev ("Языковая дружина") с целью защиты эстонского языка. В чем суть этого движения и нет ли противоречий с законом?

​Британский певец и бывший участник поп-группы One Direction Лиам Пейн был обнаружен мертвым в Аргентине, сообщили местные власти.

В среду Вооруженные силы США нанесли удары бомбардировщиками B-2 по складам оружия на территории, контролируемой повстанцами-хуситами в Йемене, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

В Литве правоохранительные органы задержали владелицу компании финансовых технологий Foxpay Еву Тринкунайте и ее партнера Вильгельмаса Германаса, ссылаясь на анонимные источники, сообщил в среду, 17 октября, портал 15min.lt.