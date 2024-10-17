Вот и наступил очередной холодный осенний вечер. День принес немало интересных новостей, о самых главных из которых мы рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за четверг, 19 октября.
Главное за 17 октября ⟩ Нужно ли сносить советские дома, что важно знать едущим в РФ и Беларусь и "остановки по требованию"
Новости Латвии:
В зале германского парламента обещают спасти немецкий народ от чужаков и мигрантов. В Соединенных Штатах кандидат в президенты хочет оградить Америку от проблем Европы. На улицах европейских и американских городов с полицией сталкиваются радикалы, а в польской столице проходят факельные шествия под лозунги о спасении нации. На кампусах Америки и Европы антисемитизм вновь громко заявляет о себе. Москва плетет сети влияния, манипулируя крупными партиями, а осколки былой империи пытается возвратить силой оружия.
Что это - реальность 2024 года или мрачная тень 1930-х? И как это проявляется в Латвии? Эксперты, лидеры мнений, ученые и политики по всему миру заявляют, что мы стоим на пороге "правого реванша" - возвращения радикально правых сил.
За четыре с половиной года жизни в Латвии журналистка Илга Плата полюбила местные музеи и культуру. Дело дошло даже до того, что она организует экскурсии на русском языке, причем в неожиданных местах - в Музее оккупации и "Угловом доме", например. Как это началось и почему пользуется успехом, Плата рассказала в эфире программы RUS TVNET "Кто вам платит?".
Латвия должна до 2050 года провести реновацию всех старых жилых зданий, этого требует Директива ЕС об энергоэффективности. Возможно ли такое и как вообще должна развиваться Рига, в передаче Латвийского радио 4 "Домская площадь" рассказал исполнительный директор Латвийской ассоциации крупных городов Нормунд Аудзиш.
Несмотря на предупреждения спецслужб и МИД, жители Латвии продолжают ездить в страны-агрессоры - Россию и Беларусь. Каждый день автобусы отправляются в эти страны. Председатель правления транспортной компании Norma-A Андрис Подгорный на Латвийском радио 4 рассказал, с чем теперь приходится считаться пассажирам.
В Латвии существует особый, скрытый от многих мир - так называемые "джентльменские клубы". Эти "эксклюзивные" заведения, уходящие корнями в старые английские традиции, предлагают мужчинам не только насладиться общением и сигарами, но и стриптиз-шоу и многое другое. При этом клубы, когда-то считавшиеся привилегией элиты, сегодня претерпели изменения. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями этих таинственных мест, куда вхожи лишь состоятельные иностранцы?
С 19 октября этого года на 20 автобусных маршрутах за пределами центральной части Риги будет введена "остановка по требованию". Это означает, что водитель автобуса может останавливаться на этой остановке только в случае, если пассажир выразит желание выйти, нажав кнопку открытия дверей, или же он будет находиться на остановке в заметном для водителя месте и стоять у знака остановки, сообщает предприятие Rīgas satiksme.
Государственное агентство обеспечения объявило о реализации вещественных доказательств, изъятых в уголовных делах, предлагая приобрести различные виды растений в горшках, сообщает TV3 Ziņas.
Комета оказалась не такой яркой, как ожидалось - астроном Илгонис Вилкс рассказал изданию ReTV Ziņas о комете Цзыцзиньшань-Atlas, которую можно наблюдать над Латвией с субботы, 12 октября. В ближайшие дни комету можно будет увидеть даже невооруженным глазом над горизонтом на западе.
Государственный центр содержания образования (VISC) недавно опубликовал обзор результатов экзаменов в школах в конце прошлого учебного года, об этом сообщает издание Ir.
Сегодня утром, 17 октября, на 7-м километре Лиепайского шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек, сообщает Государственная полиция на платформе Х.
В пятницу, 11 октября, ученики Екабпилсской государственной гимназии во время обеда в школьной столовой обнаружили насекомых в нескольких тарелках супа. После инцидента школу дважды посетила Продовольственно-ветеринарная служба (PVD), сообщает ReTV Ziņas.
Видземский окружной суд в Валмиере оставил в силе приговор Рижского суда, по которому двое мужчин признаны виновными в убийстве девушки, выброшенной из окна пятого этажа. Они приговорены к 15 годам лишения свободы, а также к выплате компенсации в размере около 100 000 евро матери погибшей, сообщает агентство LETA.
В четверг, 17 октября, был опубликован ТОП-101 самых ценных компаний Латвии 2024 года, составленный Nasdaq Riga и Prudentia.
В Риге на улице Илукстес во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль, который затем неожиданно для всех начал катиться по двору, сообщает программа Degpunktā.
За рубежом:
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг принял решение о снижении процентных ставок на 0,25 процентного пункта.
Ирландский лоукостер Ryanair планирует отказаться от бумажных посадочных талонов и пунктов регистрации к маю 2025 года, пишет информационное агентство УНИАН.
Журналист и писатель Михаил Зыгарь, главный редактор телеканала "Дождь" в 2010-2015 годах, в большом интервью рассказал Rus.Postimees о том, как ситуация на войне в Украине видится из США, Германии и России, зачем Путин встречается с шаманами, какими мечтами и ожиданиями живут лидеры разных обществ людей и какой президент США был бы выгоднее для стран Балтии в следующие четыре года.
На прошлой неделе член правления Партии правых Индрек Луберг создал общественное движение Keelemalev ("Языковая дружина") с целью защиты эстонского языка. В чем суть этого движения и нет ли противоречий с законом?
Британский певец и бывший участник поп-группы One Direction Лиам Пейн был обнаружен мертвым в Аргентине, сообщили местные власти.
В среду Вооруженные силы США нанесли удары бомбардировщиками B-2 по складам оружия на территории, контролируемой повстанцами-хуситами в Йемене, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
В Литве правоохранительные органы задержали владелицу компании финансовых технологий Foxpay Еву Тринкунайте и ее партнера Вильгельмаса Германаса, ссылаясь на анонимные источники, сообщил в среду, 17 октября, портал 15min.lt.
Шесть лет назад в Великобритании умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом, которое было разработано еще в Советском Союзе. Флакон духов, который она открыла, ничего не подозревая, содержал достаточно яда, чтобы убить тысячи людей. Однако до сих пор неясно, как именно произошло отравление, и вскоре начнется публичное расследование, сообщают зарубежные СМИ.
Интересное чтиво:
Возможность проверить, насколько хорошо вы помните то, что когда-то показывали по Латвийскому телевидению!
С 16 по 20 октября в Латвийском национальном музее природы открыта выставка "Тыквенные и перцы 2024" (Ķirbjaugi un paprika 2024). Большие и маленькие, однотонные и пестрые, гладкие и шероховатые, съедобные и просто для красоты - разнообразие тыкв впечатляет. Не отстают в своем разнообразии и перцы.
Бывший футболист Фабиу Паим недавно дебютировал в кино для взрослых. Паим является воспитанником лиссабонского "Спортинга", где он был партнёром Криштиану Роналду по команде. Когда-то Роналду считал Паима талантливее себя...
В субботу, 12 октября, в культурном центре New East в Даугавпилсе, состоялась премьера документального фильма Heteropils, который рассказывает о вызовах, с которыми сталкиваются лесбиянки, геи и транс-персоны, живущие в маленьком латвийском городе с преобладающей пост-советской ментальностью.
Автобусная компания Flixbus открыла автобусный маршрут из Риги в Рованиеми.
Бывший участник бойз-бэнда One Direction Лиам Пейн, упав с балкона третьего этажа отеля, скончался в Аргентине в возрасте 31 года. Всего за несколько минут до того, как новость о его смерти стала известна, в Snapchat певца появились фотографии и видео, на которых он делился тем, как наслаждается отдыхом. Об этом пишет Limon.
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