Зеленский привез в Брюссель "план победы". Западные СМИ отнеслись к его предложениям скептически

«План победы» призван поддержать настроения среди украинцев, демонстрирующих все большую усталость от войны на фоне успехов российской армии, но даже в самой Украине звучат сомнения в его реалистичности, отмечает NYT, приводя цитаты как украинских политиков, так и обывателей.

Сам Зеленский после выступления в Евросовете и закрытой встречи с политиками стран ЕС, которая состоялась в тот же день, заявил, что «после нашего очень откровенного разговора… большинство тех, кто выступал, были полностью на стороне поддержки плана победы» (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Но даже если «план победы» не найдет полной поддержки на Западе, что будет, по мнению Зеленского, «большой ошибкой», Украина продолжит сражаться, но ей будет очень сложно, резюмировал он.

Зеленский рассчитывает, что его предложения услышат в Европе Фото: Getty Images

Приглашение в «подходящий момент»

Помимо выступления в Евросовете и встреч в Европарламенте, Зеленский в Брюсселе принял участие в совещании министров обороны стран-членов НАТО.

Туда же приехал украинский министр Рустем Умеров. «План победы» должен был обсуждаться и на этой встрече, обещал в среду генсек НАТО Марк Рютте.

Он не стал излагать в деталях позицию альянса по инициативам Зеленского, заявив только, что они будут изучены за закрытыми дверями.

Комментируя коротко один из пунктов «плана победы» — немедленное приглашение Украины вступить в НАТО, Рютте не стал говорить о конкретных сроках.

«Украина, конечно же, присоединится к альянсу, когда настанет подходящий момент», — сказал Рютте, не уточнив, когда это может произойти, и напомнив, что путь Украины к членству НАТО, как согласились этим летом участники саммита альянса, «необратим». Он заявил, что «твердо верит», что Украина когда-нибудь станет членом НАТО.