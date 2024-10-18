Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен, заявляет Евросовет

Евросовет вновь подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его пути в Европу.

Однако совет также выражает серьезную озабоченность действиями грузинского правительства, которые противоречат ценностям и принципам, на которых опирается ЕС.

Евросовет напоминает, что подобные действия угрожают продвижению Грузии в Европу и фактически останавливают его.

Он призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и долгосрочные реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.

ЕС продолжит пристально следить за ситуацией, говорится в документе.

При этом совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране будут свободными и честными в соответствии с международными стандартами и что международные и собственные наблюдатели страны смогут работать без преград.

В документе также подчеркивается необходимость защиты свободных и независимых СМИ и повторной подтверждается поддержка ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.

Несмотря на призывы международных партнеров, парламент Грузии 28 мая отменил вето президента на "закон об иноагентах".

Настоящим законом все общественные и медийные организации, получающие финансирование от стратегических партнеров страны, объявляются носителями интересов иностранного влияния.

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