В четверг состоялся очередной саммит Евросовета, и, согласно выводам совещания, было объявлено, что процесс принятия Грузии в Евросоюз (ЕС) фактически приостановлен, говорится в документе, опубликованном на сайте Евросовета.
Процесс вступления Грузии в ЕС фактически приостановлен, заявляет Евросовет
Евросовет вновь подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на его пути в Европу.
Однако совет также выражает серьезную озабоченность действиями грузинского правительства, которые противоречат ценностям и принципам, на которых опирается ЕС.
Евросовет напоминает, что подобные действия угрожают продвижению Грузии в Европу и фактически останавливают его.
Он призывает Грузию осуществить демократические, всеобъемлющие и долгосрочные реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции.
ЕС продолжит пристально следить за ситуацией, говорится в документе.
При этом совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране будут свободными и честными в соответствии с международными стандартами и что международные и собственные наблюдатели страны смогут работать без преград.
В документе также подчеркивается необходимость защиты свободных и независимых СМИ и повторной подтверждается поддержка ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.
Несмотря на призывы международных партнеров, парламент Грузии 28 мая отменил вето президента на "закон об иноагентах".
Настоящим законом все общественные и медийные организации, получающие финансирование от стратегических партнеров страны, объявляются носителями интересов иностранного влияния.
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