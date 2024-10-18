В субботу, 26 октября, в 18:00 в Доме культуры Елгавы, в понедельник, 28 октября, в 19:00 в Лиепайском театре, в среду, 30 октября, в 19:00 в Центре культуры Огрского края и в пятницу, 1 ноября, в 19:00 в центре культуры Ulbrokas Pērle прозвучит мультимедийная моноопера востребованного в мире латвийского композитора Артура Маскатса "Валентина", которая рассказывает о латвийской культурной легенде – киноученом Валентине Фреймане. Главную роль в этом спектакле Театра оперетты играет оперная дива Сонора Вайце, которая также является режиссером спектакля.
Мультимедийная моноопера о любви и жизни Валентины Фреймане прозвучит в Елгаве, Лиепае, Огре и Улброке
Историческая премьера оперы "Валентина" по мотивам автобиографического романа Валентины Фреймане "Прощай, Атлантида!" в 2014 году стала одним из самых значимых мероприятий года Риги – культурной столицы Европы. В Немецкой опере Берлина опера "Валентина" была включена в культурную и дипломатическую программу президентуры Латвии в совете ЕС.
В октябре и ноябре этого года латвийские слушатели смогут погрузиться в новую версию этой оперы, полноформатном переложении на форму мультимедийной монооперы в режиссуре Соноры Вайце, где партитуры, созданные для симфонического оркестра, переложены для трио и единственная поющая актриса на сцене – сама Вайце. Сложными и необычными являются и задачи сценических партнеров Соноры – скрипача Гидона Гринберга, аккордеонистки Иниты Аболини и пианиста Мариса Жагарса. В качестве исполнителей на сцене они не только создают музыку, но и играют роли: Гидон Гринберг – любимого мужа Валентины Диму, которого убивают, Инита Аболиня играет Эльзу, в сердце которой борются соперничество, совесть и сострадание, побеждая ревность и возможность отомстить Валентипе, а пианист Марис Жагарс играет русского солдата.
"Жизнь Валентины Фреймане была данью человеческим ценностям. Если бы мы больше погрузились и поняли жизнь этого человека, в мире бы закончились войны", – считает оперная дива Сонора Вайце, которая в этой постановке проживает любовную историю Валентины, героини, полной теплой и остроумной энергии, несмотря на пережитое и прожитое. Валентина в этой истории – эмоционально наполненная и искренняя. Сонора играет целый ряд ролей: титульную героиню Валентину, в вокальной партии которой есть и характерная еврейская пасхальная песня, и высокие ноты сопрано, и другие – не только женские (мать Валентины, наслаждающаяся жизнью Эльза, богобоязненная мама Альма), но и мужские роли (Старый хозяин, Валдис, Доктор).
Судьба Валентины отображает краеугольные камни эпохи – от личных переживаний солнечного детства до очень сложного времени. Жизнь Валентины была наполнена любовью, которая чудесным образом звучит в музыке Артура Маската. Детство Фреймане протекало между Ригой и Берлином, где ее отец был юристом киностудии UFA, а мать – восхитительная дама, вокруг которой собирались цветы мира кино того времени. Она сама рассказывала, что счастлива, поскольку своими глазами не видела ужасов времени. Они как будто проплывали мимо нее, не считая бомбардировки, которые она проживала в самых высоких квартирах домов: пока другие прятались в подвалах, она была ближе к небу.
Тему любви в постановке разукрашивает музыка Артура Маската, в которой звучит и любимое танго композитора, которое Вайце дополняет степ танцем. "Я был счастлив знать Валентину лично, вдохновляться ее идеалами и мнениями о жизни, достойной человека. Она была настоящим человеком ренессанса с огромным богатством духа, энциклопедическими знаниями и мудростью души. Именно поэтому я очень рад, что мы при помощи этой новой музыкальной сценической версии нашей работы почтим память Валентины еще раз", – рассказывает Маскатс, "Спасибо всем, кто работал с настоящим огнем в душе и создал такую необычную монооперу!"
"Я желаю зрителям прочувствовать самую главную суть этой работы – Валентина никогда не теряла себя, с какими бы трудностями ни сталкивалась в жизни. Она всегда шла вперед прямо, боролась и не теряла ни чувства красоты жизни, ни желания создавать красивое вокруг себя – этого я и желаю каждому зрителю, который придет посмотреть эту фантастическую монооперу", – желает предприниматель Александр Гурвич, внук Валентины Фреймане, оказавший поддержку в создании спектакля.
В постановке участвуют Сонора Вайце (сопрано), Гидон Гринберг (скрипка), Инита Аболиня (аккордеон) и Марис Жагарс (фортепиано). Создатели – режиссер Сонора Вайце, хореограф Иева Кемлере, художник по костюмам Антра Ханна Элерта, мультимедийный художник-сценограф Инета Сипунова, художник по свету Иварс Вацерс, художник по гриму Лиана Репуле, художественный директор Агия Озолиня-Козловска.
Голоса героев в аудиозаписи – актеры Зигурд Неиманис, Эгилс Мелбардис, Карлис Рутенталс, Гидон Гринберг. Видео образы – Гиртс Кестерис, Сонора Вайце, Аиварс Кранцманис, Марис Пурис, Хенрийс Козловскис, Гидон Гринберг, представители танцевального объединения Marmale и другие. Аудио вокал – Ивета Апине, Агнесе Пауныня, Даце Страутмане, Инга Мартинсоне, Карлис Рутенталс, Рудольф Бацанс, Виталий Станкевич, Петерис Вайцковскис. Хормейстер – Карлис Рутенталс.
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