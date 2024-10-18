Мультимедийная моноопера о любви и жизни Валентины Фреймане прозвучит в Елгаве, Лиепае, Огре и Улброке

"Жизнь Валентины Фреймане была данью человеческим ценностям. Если бы мы больше погрузились и поняли жизнь этого человека, в мире бы закончились войны", – считает оперная дива Сонора Вайце, которая в этой постановке проживает любовную историю Валентины, героини, полной теплой и остроумной энергии, несмотря на пережитое и прожитое. Валентина в этой истории – эмоционально наполненная и искренняя. Сонора играет целый ряд ролей: титульную героиню Валентину, в вокальной партии которой есть и характерная еврейская пасхальная песня, и высокие ноты сопрано, и другие – не только женские (мать Валентины, наслаждающаяся жизнью Эльза, богобоязненная мама Альма), но и мужские роли (Старый хозяин, Валдис, Доктор).

Судьба Валентины отображает краеугольные камни эпохи – от личных переживаний солнечного детства до очень сложного времени. Жизнь Валентины была наполнена любовью, которая чудесным образом звучит в музыке Артура Маската. Детство Фреймане протекало между Ригой и Берлином, где ее отец был юристом киностудии UFA, а мать – восхитительная дама, вокруг которой собирались цветы мира кино того времени. Она сама рассказывала, что счастлива, поскольку своими глазами не видела ужасов времени. Они как будто проплывали мимо нее, не считая бомбардировки, которые она проживала в самых высоких квартирах домов: пока другие прятались в подвалах, она была ближе к небу.