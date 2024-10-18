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Молдавский олигарх тайно обучал провокаторов организации беспорядков

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Илан Шор
Илан Шор Фото: EPA/Scanpix

Молдавская полиция разоблачила программу, в рамках которой граждан Молдовы доставляли в Россию, где их обучали организации общественных беспорядков, сообщили правоохранители.

Тренинг был организован группой, связанной с пророссийским олигархом Иланом Шором. 

Антикоррупционная прокуратура в настоящее время расследует несколько уголовных дел, связанных с подготовкой массовых беспорядков в интересах преступного сообщества, сообщил прокурор Виктор Фуртуна.

В рамках этой программы сотни граждан Молдовы были вывезены в Россию для обучения организации массовых беспорядков.

Для того, чтобы провести тренинг, в Россию привозят группы по 20 человек. Таким образом более 300 граждан Молдовы недавно уехали в Россию.

Начальник полиции Молдовы Виорел Чернаутяну заявил, что под предлогом культурно-туристических поездок граждане Молдовы посещали лагеря, где их обучали организовывать беспорядки в своей стране.

Некоторые из этих людей прошли подготовку в лагерях, связанных с частными военными компаниями на территории Боснии и Сербии, добавил он.

Глава Госполиции Молдовы также сообщил, что задержаны четверо граждан, побывавших в таких лагерях.

Как отметили в полиции, у них есть доказательства связи этой группировки с партией Илана Шора.

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