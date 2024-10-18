Вот и настал как всегда долгожданный конец рабочей недели. RUS TVNET собрал для вас самое важное и интересное за день - итоги этой солнечной осенней пятницы, 18 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 18 ОКТЯБРЯ ⟩ Рассекречены данные о Rail Baltica, кто ответит за ложь о российском дроне и народный вкус сырочка Kārums
Новости Латвии:
Решение Анны и Лауриса отказаться от вакцинации своих четверых детей против дифтерии обернулось трагедией - их 4-летний сын скончался в больнице от осложнений, вызванных дифтерией. Выяснилось, что родители были приверженцами мессианского иудаизма и противниками вакцинации. TVNET+ разбирался, что из себя представляет эта религия, действительно ли она запрещает вакцинацию и что привело к столь печальному исходу.
Продолжается рассекречивание ряда документов по проекту Rail Baltica, которые ранее имели статус "Ограниченного доступа", сообщает агентство LETA со ссылкой на портал нормативных актов.
Родители рекомендуют сократить летние школьные каникулы на полтора месяца, а осенние, зимние и весенние каникулы продлить на неделю. На платформе ManaBalss.lv они указывают на проблему присмотра за детьми летом и слишком большой перерыв в обучении.
Прошло уже десять лет с тех пор, как евро стал официальной расчетной валютой в Латвии. Латы больше не используются в обращении, но их по-прежнему можно обменять в Банке Латвии. Люди все еще меняют их сейчас? Или это редкость, когда кто-то приносит в банк латы? Сколько необменянных латов сейчас находится у населения? Об этом говорит представитель Банка Латвии.
Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") включила в список нежелательных для Латвии лиц двух граждан России - бизнесмена Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко.
Когда некоторое время назад на территорию Латвии прилетел оснащенный взрывчаткой российский военный дрон, все ответственные должностные лица и представители Национальных вооруженных сил (NBS) Латвии утверждали, что все в порядке - дрон заметили вовремя и за ним все время следили. В тот момент я очень старался в это верить, а точнее - хотел в это верить.
За рубежом:
Спустя месяц после торжественного открытия новый военный городок Реэдо в Эстонии продолжает простаивать без солдат, поскольку американское подразделение, дислоцированное в Выру, отказалось туда переезжать и, вероятно, проведет Рождество в лагере из контейнеров в городке Таара. Эта заминка обойдется Эстонии как минимум в один миллион евро, пишет Rus.Postimees.
Владимир Зеленский в четверг отправился в Брюссель, чтобы представить Евросоюзу свой "план победы". Накануне он обнародовал его в Верховной раде, это была первая подробная публичная его презентация. Как из нее следует, реализация "плана победы" Украины в войне больше зависит от действий НАТО, США и других партнеров Украины, а не от самого Киева - и это главный мотив его критики в западной прессе, которая обращает внимание, что открытой поддержки своего плана Зеленский от западных лидеров пока не услышал.
Кандидат в президенты США Трамп дал интервью популярному ютуберу Патрику Бет-Дэвиду, в котором обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот допустил начало войны в Украине, хотя агрессором была Россия.
Россия собирается вовлечь в войну с Украиной 10 000 военнослужащих Северной Кореи, заявил в четверг президент Украины Владимир Зеленский.
15 сентября 2023 года полиция Эссекса ворвалась в дом Вирджинии Маккаллоу. Женщина знала, по какой причине стражи порядка выломали ее дверь, но была удивлена, почему им потребовалось так много времени, чтобы понять, что она убила своих родителей. "Радуйтесь, вы поймали негодницу", - спокойно сказала Маккаллоу полицейским, которые защелкнули на ней наручники.
Интересное чтиво:
В четверг, 17 октября, на небе было видно самое яркое полнолуние года, или суперлуние. За этим зрелищем наблюдали и латвийцы, вооруженные фототехникой.
В четверг, 17 октября, состоялось открытие Рижского международного кинофестиваля (RIGA IFF). Представляем вашему вниманию фотоотчет о прибытии гостей на красную дорожку и торжественной церемонии открытия.
Весной этого года в честь 30-летия символа популярного бренда Kārums - вороны - производитель провел специальное голосование Svinam KRĀ! В итоге латвийские лакомки определили новый вкус творожного сырочка.
60-летний сборщик мусора Убальдо Мануали из Рима приговорен к девяти годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и незаконном распространении откровенно сексуальных изображений, пишет Postimees.ee.
Украинская оперная певица и общественный деятель Мария Максакова поддерживает мнение о том, что правые силы, которые сейчас набирают популярность в Европе, спонсирует Кремль.
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