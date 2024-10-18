ГЛАВНОЕ ЗА 18 ОКТЯБРЯ Рассекречены данные о Rail Baltica, кто ответит за ложь о российском дроне и народный вкус сырочка Kārums

Министр иностранных дел Байба Браже ("Новое Единство") включила в список нежелательных для Латвии лиц двух граждан России - бизнесмена Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко.

Когда некоторое время назад на территорию Латвии прилетел оснащенный взрывчаткой российский военный дрон, все ответственные должностные лица и представители Национальных вооруженных сил (NBS) Латвии утверждали, что все в порядке - дрон заметили вовремя и за ним все время следили. В тот момент я очень старался в это верить, а точнее - хотел в это верить.

За рубежом:

Спустя месяц после торжественного открытия новый военный городок Реэдо в Эстонии продолжает простаивать без солдат, поскольку американское подразделение, дислоцированное в Выру, отказалось туда переезжать и, вероятно, проведет Рождество в лагере из контейнеров в городке Таара. Эта заминка обойдется Эстонии как минимум в один миллион евро, пишет Rus.Postimees.