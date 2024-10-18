Видео В Риге ослепленный солнцем водитель грузовика врезался в легковой автомобиль

В пятницу, 18 октября, утренняя поездка мужчины на работу в Вецмилгравис, к сожалению, закончилась неприятно - водитель получил серьезные травмы.

Он остановился на обочине, потому что на панели управления загорелась лампочка о том, что давление в одной из шин низкое. Сзади ехал грузовик - в глаза водителю светило солнце, и он не заметил внезапно появившегося впереди препятствия. Водитель грузовика попытался избежать столкновения, но удар все равно последовал.

Хотя по утрам проспект Вецаки обычно оживлен, на этот раз на дороге не оказалось ни одного другого автомобиля, поэтому никто больше не пострадал.

"Он [водитель грузовика] увидел машину примерно за пять метров и начал поворачивать, чтобы избежать удара. Он начал уклоняться, но получилось, что зацепился боком", - рассказывает жена пострадавшего водителя.

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Видео: Сюжет программы Degpunktā

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