Гибель жителя Таллинна в спа-центре: старший инструктор заявил, что даже он не смог бы спасти человека в такой ситуации

11 марта прошлого года, когда 27-летний Кристьян утонул в четырехметровом бассейне Tervise Paradiis, у бассейна за происходящим в водном центре наблюдала администратор, которую старший инструктор Tervise Paradiis Герт Куузик поставил заменять дежурного инструктора. На перекрестном допросе в суде Куузик заявил, что не уверен, смог бы он спасти жизнь человека в такой ситуации. Несмотря на то, что у него 19-летний опыт работы инструктором, сообщает Rus.Postimees.