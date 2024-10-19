Гибель жителя Таллинна в спа-центре: старший инструктор заявил, что даже он не смог бы спасти человека в такой ситуации

11 марта прошлого года, когда 27-летний Кристьян утонул в четырехметровом бассейне Tervise Paradiis, у бассейна за происходящим в водном центре наблюдала администратор, которую старший инструктор Tervise Paradiis Герт Куузик поставил заменять дежурного инструктора. На перекрестном допросе в суде Куузик заявил, что не уверен, смог бы он спасти жизнь человека в такой ситуации. Несмотря на то, что у него 19-летний опыт работы инструктором, сообщает Rus.Postimees.
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В Пярнуском уездном суде по уголовному делу о гибели в прошлом году посетителя в Tervise Paradiis в результате утопления, где Куузик и предприятие Tervise Paradiis обвиняются в причинении смерти по неосторожности, на данный момент уже изучены все документы и допрошены свидетели.
Если на прошлой неделе представлял свои доказательства и вызывал в суд свидетелей прокурор Ольгерд Петерселль, то на этой неделе могли показать суду свои доказательства и привлечь экспертов адвокат Tervise Paradiis Стелла Вебер и защитник Куузика Маргус Арвисто .