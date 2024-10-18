Яхта с тремя людьми перевернулась на озере в Литве

В пожарно-спасательной службе сообщили, что сообщение о происшествии поступило в 13:57. На место были направлены пожарные и другие службы спасения.

Когда приехали пожарные, они увидели перевернувшуюся яхту и попытались добраться до нее. Это было примерно в 400 метрах от берега.

Спасательная операция завершилась около 15:00. Всех троих человек удалось спасти: двоих вытащили на берег рыбаки, одного - пожарные.

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