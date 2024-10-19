Скачок в потерях России: что известно о погибших в Украине российских военных к середине октября

Отчасти это объясняется тем, что тела существенного числа солдат, погибших в последние месяцы, могут все еще находиться на поле боя. Чтобы вынести их, нужно дополнительно рисковать здоровьем выживших военных, которые могут попасть под удары с беспилотников. В этой связи во многих случаях от эвакуации на какое-то время отказываются.

С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 113 900 до 164 500 человек.

Итоговая цифра потерь российской стороны существенно возрастает, если включить в список тех, кто воевал против Украины в составе подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

С 22 декабря 2022 года сепаратисты ДНР перестали публиковать данные о потерях своих войск (в ЛНР сведения о своих потерях не обнародовали вовсе).

Изучив опубликованные некрологи и сообщения о поиске ЛДНРовцев, давно не выходящих на связь, мы пришли к выводу, что к концу сентября этого года могли погибнуть 21 000 — 23 500 человек.

Следовательно, на основе собранных нами данных можно предположить, что общее число погибших со стороны российской армии и пророссийских сил находится в диапазоне от 134 900 до 188 000 военных.