Вечером 18 октября на яркой церемонии награждения, собравшей около 600 профессионалов и интересующихся сферой архитектуры, в Рижском цирке были объявлены победители Латвийской премии архитектуры за 2024 год.
Фото ⟩ Гран-при Латвийской премии архитектуры за 2024 год получил Новый Рижский театр
Гран-при 2024 года получил Новый Рижский театр (Zaigas Gailes birojs, Sarma & Norde arhitekti). Также были вручены три ежегодные премии, специальное итоговое признание жюри и другие награды. В этом году впервые чествовали победителя премии Новый европейский Баухаус.
"Главное здание Нового Рижского театрального ансамбля было построено в 1902 году по проекту гражданского инженера Эдмунда фон Тромповского как дом общества помощи рижских латышских ремесленников. Вскоре общество начало сдавать большой зал в аренду театрам. В здании работали пять различных театров, сменяя друг друга в разное время.
В ходе реконструкции задача архитекторов состояла в том, чтобы увеличить площадь с 5145 м² до 9767 м², построить три театральных зала на 840 мест (400 мест до реконструкции), три новых репетиционных зала, актерское крыло и подземный объем, сохранив при этом атмосферу старого театрального дома",
- рассказали архитекторы Zaigas Gailes birojs о Новом Рижском театре, обладателе Гран-при Латвийской премии архитектуры за 2024 год (LAGB 2024).
Жюри международного финала подчеркивает, что, помимо непосредственной функции театра, его действительно можно назвать домом для больших групп людей. "Мы ценим огромную работу архитектора, которая привела к простым решениям сложных вопросов. В архитектурном плане здание играет с многослойными историями - от осязаемой до невидимой части истории и процессов. Оно объединяет историческое и современное, придумывая новые приемы, которые соответствуют новым способам создания театра", - отметило жюри финала.
Приз жюри финала или награду года в латвийской архитектуре получили три победителя - частный дом под Ригой W māja (архитекторское бюро space in - Нормунд Кагайнис, Микус Геркс, Матисс Штейнертс), Viesturdārza kvartāls (RUUME arhitekti) и процесс "Астра Зариня - сила природы" (фонд Arhiteksti, Рудольфс Дайнис Шмитс, Игорь Маловицкис, Рейнис Салиньш, Андрис Дзенис, в сотрудничестве с факультетом архитектуры и дизайна Университета бизнеса, искусств и технологий RISEBA, 'T' Space / Steven Myron Holl Foundation).
Со стороны улицы W māja выглядит сдержанно и элегантно, однако открывается на задний двор и окружающую природу. "Здание было построено в плотной застройке на участке неправильной формы, что определило его уникальную W-образную конфигурацию. Три объема позволяют разделить и объединить различные функции - работу, отдых, спорт и общение. В центре здания находится треугольная терраса, вокруг которой расположены остальные помещения. Отделка из обожженной доски снаружи и светлого дерева внутри демонстрирует стремление объединить бизнес и уют. Фасады, укрепленные деревянными гвоздями, полностью пригодны для вторичной переработки", - рассказали авторы проекта.
Международное жюри отметило превосходное использование земли, инновации в тщательном применении местных материалов и их сочетаний. Простой фасад скрывает удивительно сложный интерьер и позволяет создавать разнообразные пространства внутри и снаружи.
RUUME arhitekti и Merks завершили строительство двух последних жилых домов в квартале Виестурдарзса. Этот архитектурный ансамбль представляет собой значительное сооружение городского масштаба, создающее новый тип жилой застройки в историческом центре Риги - с доступным для человека первым этажом и уровнем улицы, сдержанной, функциональной фасадной архитектурой с естественной материальностью. Все квартиры имеют частные открытые пространства и общественные открытые пространства - детские площадки и парк в центре квартала. Всего в двух зданиях 259 квартир с общими зонами и жилой площадью 21 900 м².
"Архитекторы столкнулись с самыми серьезными проблемами при работе с клиентами, которые получают максимальную отдачу от земли, и это еще одна причина выделить молодых, целеустремленных архитекторов, которые сумели превратить этот подход в полноценный жилой комплекс.
Эти архитекторы, похоже, более чем готовы решать жилищный вопрос современности. В идеале этот пример, основанный на частной инициативе, должен стимулировать дискуссии по вопросам жилищного строительства и системы поддержки в целом", - прокомментировало жюри финала.
"Астра Зариня - сила природы" - это процесс, знакомящий с интеллектуальным наследием известного латвийского архитектора и педагога Астры Зарини.
Особого упоминания жюри финала удостоилась реконструкция Технологического центра Кулдигского техникума технологий и туризма ( Arhitektes Lienes Griezītes studija и бюро Gints un kolēģi - Лиене Гриезите-Верпаковска, Анна Вайваре, Гинт Вайварс, Гинт Лусис-Гринбергс). Авторам была вручена новая коллекционная монета Банка Латвии "Построить непостроенное", которая является данью уважения творчеству выдающегося латвийского архитектора-модерниста Марты Стани.
Целью реконструкции было интегрировать функцию профессионального образования в здание, расположенное в историческом районе Кулдиги. Здесь будут проходить практическое обучение студенты техникумов деревообработки и пищевых технологий. Существующее здание было отремонтировано, и к нему были добавлены два новых объема, сочетающих в себе как историческое, так и современное. Главный объем имеет обновленный силуэт и фасад. Архитектура новых объемов интерпретирует силуэт и ритм окон исторического здания. Интерьеры новые, функциональные, нейтральные, с красным оттенком дверей и указателей.
"Вместо экспериментов проект демонстрирует радикальную скромность, которая меняет нынешнее представление об образовательном пространстве. Мы видим простые, минимальные шаги, которые не бросаются в глаза, а скорее продвигают к новому, просвещенному месту образования", - комментирует жюри финала.
В этом году впервые награду Нового европейского Баухауса получил процесс "Восстановление традиций исторических садов" в Кулдиге (инициатор - Центр координации культурных проектов, авторы - Алдис Орниньш, Рита Кирке).
"Эстетический опыт, устойчивые решения, воссоединение с природой, доступное и инклюзивное общественное пространство - в Кулдиге можно увидеть эти принципы Нового европейского Баухауса в действии. Горожане осознают свое уникальное историческое, культурное и природное наследие не как результат, а как непрерывный процесс, характеризующийся целостностью, аутентичностью и участием", - отметило жюри конкурса LAGB 2024, выбравшее победителя.
Специальный приз Tikkurila, основного партнера LAGB 2024, импортера и дистрибьютора отделочных красок, промышленных покрытий и лакокрасочной продукции в Латвии, был присужден первому этапу реконструкции больницы Красного Креста (архитекторы Jaunromāns un Ābele). Этот проект также получил совместный специальный приз от Komforts и Laufen.
Специальный приз компании Latvijas Finieris, основного партнера и мирового лидера в области исследований, разработок и производства продукции из березовой фанеры с высокой добавленной стоимостью, был вручен школе в Силламяэ, Эстония (Lauder Architects). Школа в Силламяэ также была удостоена приза за образовательный проект "Школьник. Исследователь. Урбанист", присуждаемой детским жюри.
Фаворитом общественного голосования, организованного порталом Delfi, стал частный дом в Цесисе (архитектурная студия Outofbox).
Специальный приз от компании VELUX, производителя окон и аксессуаров, получила Международная средняя школа Экзюпери и ее общежитие (8 A.M.). Журнал о дизайне, архитектуре и стиле жизни Deko присудил приз архитектурной практике W māja (space in).
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