Фото Гран-при Латвийской премии архитектуры за 2024 год получил Новый Рижский театр

Приз жюри финала или награду года в латвийской архитектуре получили три победителя - частный дом под Ригой W māja (архитекторское бюро space in - Нормунд Кагайнис, Микус Геркс, Матисс Штейнертс), Viesturdārza kvartāls (RUUME arhitekti) и процесс "Астра Зариня - сила природы" (фонд Arhiteksti, Рудольфс Дайнис Шмитс, Игорь Маловицкис, Рейнис Салиньш, Андрис Дзенис, в сотрудничестве с факультетом архитектуры и дизайна Университета бизнеса, искусств и технологий RISEBA, 'T' Space / Steven Myron Holl Foundation).

Со стороны улицы W māja выглядит сдержанно и элегантно, однако открывается на задний двор и окружающую природу. "Здание было построено в плотной застройке на участке неправильной формы, что определило его уникальную W-образную конфигурацию. Три объема позволяют разделить и объединить различные функции - работу, отдых, спорт и общение. В центре здания находится треугольная терраса, вокруг которой расположены остальные помещения. Отделка из обожженной доски снаружи и светлого дерева внутри демонстрирует стремление объединить бизнес и уют. Фасады, укрепленные деревянными гвоздями, полностью пригодны для вторичной переработки", - рассказали авторы проекта.

Международное жюри отметило превосходное использование земли, инновации в тщательном применении местных материалов и их сочетаний. Простой фасад скрывает удивительно сложный интерьер и позволяет создавать разнообразные пространства внутри и снаружи.