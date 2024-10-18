ФОТО 60-летний уборщик насиловал женщин, используя свое сходство с Киану Ривзом

"Этот тип насилия серьезнее, чем физическое, он более тонок, потому что использует психофизическую инвалидность женщин. Это как если бы это было двойное насилие. И Мануали ослеплен сексуальным результатом, своим удовлетворением", - заявил прокурор Микеле Адрагна.

Возможно, Убальдо совершил бы еще больше преступлений, если бы его последняя жертва, Стефании Лоцци из Капраники, не заявила о случившемся в январе в полицию.

Это произошло после того, как Стефания вынуждена была обратиться в отделение неотложной помощи после ночи с Мануали, когда она проснулась "в смятении и ошеломлении". Фотографии и видео насилия над полубессознательной женщиной были найдены в телефоне мужчины вместе с кадрами надругательства над двумя другими жертвами.

"Каждый раз, когда мы выходили вместе, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хвастовством", - говорила Лоцци.

Три жертвы Убальдо из Капраники, Алатри и Маццано-Романо получат компенсацию в размере около 26 тысяч евро после пережитых ими испытаний.

В ордере на арест, который привел к немедленному судебному разбирательству, следственный судья говорил о "выраженной преступной дееспособности", движимой "маниакальным извращением для удовлетворения своих сексуальных импульсов, оглушая жертв, чтобы избежать возможного отказа". По словам полиции, мужчина имел "полную неспособность к самоконтролю" и "мог заставить своих жертв поверить, что он даже помогал им, когда они плохо себя чувствовали".

Когда судья огласил приговор, Мануали отреагировал на него очень спокойно и заявил, что подаст апелляцию, потому что "ничего не сделал".

Еще до суда, когда Убальдо был в тюрьме, заключенные его избивали и запугивали. В итоге его перевели под домашний арест, надев электронный браслет, и Мануали жил у своей сестры в Черветери.

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