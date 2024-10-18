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ФОТО 60-летний уборщик насиловал женщин, используя свое сходство с Киану Ривзом

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Киану Ривз в 2022 году.
Киану Ривз в 2022 году. Фото: Michael Potts F1/Shutterstock

60-летний сборщик мусора Убальдо Мануали из Рима приговорен к девяти годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и незаконном распространении откровенно сексуальных изображений, пишет Postimees.ee.

Мужчина заманивал женщин на свидание, где насиловал их, используя свое сходство с голливудской суперзвездой Киану Ривзом, сообщает Mail Online.

В ходе расследования правоохранители выяснили, у Убальдо было шесть разных аккаунтов, через которые он охотился на будущих жертв. Дворник познакомился с тремя женщинами в Сети и пригласил их на свидания. Во время переписки Мануали хвастался тем, что очень похож на звезду "Матрицы".

Войдя в доверие к женщинам, он накачивал жертв снотворным, после чего насиловал, снимая процесс на видео. Эти кадры Убальдо позже распространял среди своих друзей. Следователи изъяли все мобильные телефоны и ноутбуки Мануали и обнаружили, что он хранил не только все сообщения с женщинами, но и изображения и кадры, снятые в те ночи.

"Этот тип насилия серьезнее, чем физическое, он более тонок, потому что использует психофизическую инвалидность женщин. Это как если бы это было двойное насилие. И Мануали ослеплен сексуальным результатом, своим удовлетворением", - заявил прокурор Микеле Адрагна.

Возможно, Убальдо совершил бы еще больше преступлений, если бы его последняя жертва, Стефании Лоцци из Капраники, не заявила о случившемся в январе в полицию.

Это произошло после того, как Стефания вынуждена была обратиться в отделение неотложной помощи после ночи с Мануали, когда она проснулась "в смятении и ошеломлении". Фотографии и видео насилия над полубессознательной женщиной были найдены в телефоне мужчины вместе с кадрами надругательства над двумя другими жертвами.

"Каждый раз, когда мы выходили вместе, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хвастовством", - говорила Лоцци.

Три жертвы Убальдо из Капраники, Алатри и Маццано-Романо получат компенсацию в размере около 26 тысяч евро после пережитых ими испытаний.

В ордере на арест, который привел к немедленному судебному разбирательству, следственный судья говорил о "выраженной преступной дееспособности", движимой "маниакальным извращением для удовлетворения своих сексуальных импульсов, оглушая жертв, чтобы избежать возможного отказа". По словам полиции, мужчина имел "полную неспособность к самоконтролю" и "мог заставить своих жертв поверить, что он даже помогал им, когда они плохо себя чувствовали".

Когда судья огласил приговор, Мануали отреагировал на него очень спокойно и заявил, что подаст апелляцию, потому что "ничего не сделал".

Еще до суда, когда Убальдо был в тюрьме, заключенные его избивали и запугивали. В итоге его перевели под домашний арест, надев электронный браслет, и Мануали жил у своей сестры в Черветери.

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