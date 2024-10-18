60-летний сборщик мусора Убальдо Мануали из Рима приговорен к девяти годам и десяти месяцам тюремного заключения по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и незаконном распространении откровенно сексуальных изображений, пишет Postimees.ee.
ФОТО ⟩ 60-летний уборщик насиловал женщин, используя свое сходство с Киану Ривзом
Мужчина заманивал женщин на свидание, где насиловал их, используя свое сходство с голливудской суперзвездой Киану Ривзом, сообщает Mail Online.
В ходе расследования правоохранители выяснили, у Убальдо было шесть разных аккаунтов, через которые он охотился на будущих жертв. Дворник познакомился с тремя женщинами в Сети и пригласил их на свидания. Во время переписки Мануали хвастался тем, что очень похож на звезду "Матрицы".
Войдя в доверие к женщинам, он накачивал жертв снотворным, после чего насиловал, снимая процесс на видео. Эти кадры Убальдо позже распространял среди своих друзей. Следователи изъяли все мобильные телефоны и ноутбуки Мануали и обнаружили, что он хранил не только все сообщения с женщинами, но и изображения и кадры, снятые в те ночи.
An Italian janitor used his resemblance to Keanu Reeves to rape women— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2024
A 59-year-old janitor from Rome, Ubaldo Manuli, used his resemblance to Keanu Reeves to meet women through dating apps.
Manuli slipped them sleeping pills and drugs. When the victims lost consciousness, he… pic.twitter.com/rfiSepAcIA
"Этот тип насилия серьезнее, чем физическое, он более тонок, потому что использует психофизическую инвалидность женщин. Это как если бы это было двойное насилие. И Мануали ослеплен сексуальным результатом, своим удовлетворением", - заявил прокурор Микеле Адрагна.
Возможно, Убальдо совершил бы еще больше преступлений, если бы его последняя жертва, Стефании Лоцци из Капраники, не заявила о случившемся в январе в полицию.
Это произошло после того, как Стефания вынуждена была обратиться в отделение неотложной помощи после ночи с Мануали, когда она проснулась "в смятении и ошеломлении". Фотографии и видео насилия над полубессознательной женщиной были найдены в телефоне мужчины вместе с кадрами надругательства над двумя другими жертвами.
"Каждый раз, когда мы выходили вместе, он хвастался мне, что у него была тысяча женщин. Он был одержим своей красотой, хвастовством", - говорила Лоцци.
Три жертвы Убальдо из Капраники, Алатри и Маццано-Романо получат компенсацию в размере около 26 тысяч евро после пережитых ими испытаний.
В ордере на арест, который привел к немедленному судебному разбирательству, следственный судья говорил о "выраженной преступной дееспособности", движимой "маниакальным извращением для удовлетворения своих сексуальных импульсов, оглушая жертв, чтобы избежать возможного отказа". По словам полиции, мужчина имел "полную неспособность к самоконтролю" и "мог заставить своих жертв поверить, что он даже помогал им, когда они плохо себя чувствовали".
Когда судья огласил приговор, Мануали отреагировал на него очень спокойно и заявил, что подаст апелляцию, потому что "ничего не сделал".
Еще до суда, когда Убальдо был в тюрьме, заключенные его избивали и запугивали. В итоге его перевели под домашний арест, надев электронный браслет, и Мануали жил у своей сестры в Черветери.
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