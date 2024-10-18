Ищите себя на фото С раскатывания красной дорожки стартовал Рижский международный кинофестиваль

В этом году фестиваль проведет свой 11-й сезон, сосредоточившись на искусстве кино как формате, способствующем взаимопониманию и совместному переживанию. Девиз этого года: Witnessing The World of Another или "Увидеть мир другого".

В течение 11 дней RIGA IFF предложит гостям широкий и многогранный выбор тщательно отобранных фильмов на разные вкусы, возрасты и кинопристрастия на более чем 100 сеансах в кинотеатрах Splendid Palace и Forum Cinemas, а также в Латвийской национальной библиотеке и онлайн по всей Латвии.