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Ищите себя на фото С раскатывания красной дорожки стартовал Рижский международный кинофестиваль

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В четверг, 17 октября, прошло открытие Рижского международного кинофестиваля (RIGA IFF). Представляем вашему вниманию фотоотчет о прибытии гостей на красную дорожку и торжественной церемонии открытия.

В этом году фестиваль проведет свой 11-й сезон, сосредоточившись на искусстве кино как формате, способствующем взаимопониманию и совместному переживанию. Девиз этого года: Witnessing The World of Another или "Увидеть мир другого".

В течение 11 дней RIGA IFF предложит гостям широкий и многогранный выбор тщательно отобранных фильмов на разные вкусы, возрасты и кинопристрастия на более чем 100 сеансах в кинотеатрах Splendid Palace и Forum Cinemas, а также в Латвийской национальной библиотеке и онлайн по всей Латвии.

В рамках фестиваля состоятся мировые премьеры трех латвийских полнометражных фильмов - черно-белого опуса Лайлы Пакалнини о трамвайных конечных остановка Gala punkti, новой готики Мариса Маскаланса Beigas и поэтического музыкального фильма Угиса Олте Tesa man, которым 17 октября был открыт фестиваль.

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