Сотруднику Госполиции и детективу грозит наказание за превышение служебных полномочий

В то же время в прокуратуру для начала уголовного процесса был передан процесс о применении принудительной меры влияния к детективной компании, в интересах которой предположительно было совершено преступление.

В ходе досудебного расследования IDB выяснило, что должностное лицо Госполиции превысило права и полномочия и, используя в корыстных целях свой статус должностного лица Государственной полиции, получило информацию об уголовном процессе, которое не было уполномочено расследовать.

IDB также получило доказательства того, что после получения информации она не была предоставлена руководителю уголовного производства, а была передана дипломированному детективу, который организовал эти действия и использовал полученную информацию в детективной компании для выполнения работы детектива, получив за это вознаграждение в размере нескольких тысяч евро.

В то же время IDB напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!