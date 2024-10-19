"Достаточно одной ошибки". После упорных боев россияне близки к взятию города Часов Яр

WSJ 18 октября пишет, что теперь украинцам нужно добиться, чтобы россияне не заняли позиции в буферной зоне, и предотвратить масштабную атаку.

Авторы публикации напоминают, что Часов Яр, как и Покровск, - важная часть Донецкой области. Если россиянам удастся занять Часов Яр, Украине защитить разрушенную войной область будет гораздо сложнее.

По словам аналитиков, россияне спешат оккупировать оба города перед началом ливней. Дождь приведет к образованию грязи, что будет осложнять продвижение оккупантов.

"Одной ошибки будет достаточно, чтобы Часов Яр пал в течение нескольких дней", - заявил изданию офицер 21-го отдельного мотострелкового батальона Вооруженных сил Украины Роман Касьяненко.

В подразделении Касьяненко погибли 30 защитников города.

После нескольких неудачных попыток занять Часов Яр россияне поменяли тактику. Теперь противник дронами наносит удары по точкам подхода к городу. Таким образом осложняется эвакуация раненых украинских солдат, кроме того, украинцам не хватает техники, чтобы остановить эти атаки.

Касьяненко указывает, что российские солдаты пересекли канал и маленькими группами пытаются прорваться через буферную зону. Главная проблема в том, что им удалось занять одну территорию зоны, позволив ввести в нее еще больше солдат и оказывать дополнительное давление на защитников города.

Впрочем, издание указывает, что оккупанты продолжают направлять в Часов Яр плохо обученных солдат, выпущенных из тюрем. Такой подход российской армии может обойтись дорого.

11 октября стало известно, что россияне продолжают слать солдат на позиции фронта у Часова Яра. 14 октября появилась информация, что им удалось пересечь канал на юго-востоке города.

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