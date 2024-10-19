Кого из кандидатов в президенты США больше поддерживают в странах Балтии? Результаты опроса

Около половины опрошенных в Латвии (46%) и Эстонии (52%), а также большая часть в Литве (70%) отдают предпочтение Харрис как кандидату в президенты США. Как в Латвии, так и в Эстонии примерно треть опрошенных не смогли дать конкретный ответ наиболее о предпочтительном кандидате на пост президента США.

В свою очередь пятая часть опрошенных жителей Латвии (21%) и Эстонии (19%), а также 14% жителей Литвы на выборах президента США отдают предпочтение Дональду Трампу.

В выборе кандидата президента большую роль играет национальность. Пока в Латвии 65% латышей отдают предпочтение Харрис и только 10% Трампу, такой тенденции не наблюдается среди респондентов других национальностей.

Наибольший удельный вес опрошенных других национальностей (45%) - это те, кто не смог дать конкретный ответ на вопрос о предпочтительном кандидате на пост президента США. Пятая часть (19%) таких жителей в Латвии поддержала Харрис, в свою очередь треть (36%) - Трампа.

Наиболее сильная поддержка Харрис в Литве может объясняться низким удельным весом жителей других национальностей в общей популяции по сравнению с Латвией и Эстонией, свидетельствуют результаты опроса.

Исследование проводилось компанией Kantar с 19 по 26 сентября при помощи Интернета, в нем приняли участие 3160 человек в возрасте 18-75 лет в Латвии, Литве и Эстонии.

Напомним, на президентских выборах в США 5 ноября будут соперничать бывший президент США Трамп, кандидат от республиканцев, и нынешний вице-президент США, кандидат от демократов Харрис.

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