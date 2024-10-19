Куба осталась без электричества после аварии на главной ТЭЦ страны

В июле 2021 года тысячи людей вышли на улицы в знак протеста в связи с продолжавшимися несколько дней почти по всей стране блэкаутами.

Их раздражение и отчаяние в первую очередь объяснялись тем, что в холодильниках и морозилках начали портиться дефицитные на Кубе продукты питания, запасенные впрок, и к тому же не работали кондиционеры и вентиляторы, без которых даже привыкшим к жаре жителям острова трудно обходиться.

Куба переживает тяжелейший со времен распада Советского Союза экономический кризис Фото: Getty Images

К тому же во многих зданиях перестали работать насосы, подающие воду, так что отсутствие электричества означает и отсутствие воды в кране.

То же самое касается и автозаправок, где тоже не работают насосы, и работники жизненно важных служб не могут использовать автомобили.

Коммунистическое правительство Кубы все явственнее понимает, что население страны на фоне кризиса постепенно теряет страх перед властями и все более откровенно высказывается по поводу многочисленных проблем острова.

Некоторые граждане даже готовы выйти на улицы с антиправительственными лозунгами, если ситуация обострится, как это уже было в марте этого года, когда сотни людей вышли на редкую пока демонстрацию протеста в связи с продолжительными блэкаутами и нехваткой продуктов питания.