Средства поступали в Молдову через приложения "Промсвязьбанка" и банковские карты "Мир", а обналичивались курьерами на территории Приднестровья. Среди них были замечены, как минимум, два десятка священников Молдавской митрополии РПЦ.

Илан Шор выступает против евроинтеграции Молдовы Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Только за три дня с 8 по 10 октября полиция провела 115 обысков у руководителей районов и активистов сети в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и электоральной коррупции. В эти же дни в мессенджере "Телеграм" по запросу Национального инспектората расследований были заблокированы 15 каналов и 95 чат-ботов, связанных с Иланом Шором.

Выборы для диаспоры при минимальном участии России

На выборах и референдуме за рубежом открыт 231 избирательный участок, и это рекордное количество. Например, в 2020 году их было всего 139. ЦИК Молдовы установил тираж бюллетеней для участков за границей в 852 тысячи бюллетеней, и это при общем количестве избирателей согласно Госреестру 3,3 миллиона.

Больше всего участков - в Италии, Германии и Франции. А вот в России их всего два - и оба в посольстве Молдовы в Москве. ЦИК это объяснил угрозами безопасности в России, ведущей агрессивную войну против Украины. Каждый из участков получит не более пяти тысяч бюллетеней.

Решение вызвало критику со стороны оппозиции. В ПСРМ посчитали, что МИД "саботирует проведение голосования молдавских граждан на территории РФ". А один из соратников Илана Шора, глава Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко, пригрозил обращением к президенту РФ и Госдуме с просьбой не признавать результаты голосования. Кроме того, Клименко уже обратился к Владимиру Путину с просьбой "о защите российских соотечественников в Молдове".

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