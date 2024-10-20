"Сегодняшняя попытка убить меня и мою жену, совершенная иранской марионеточной группировкой "Хезболла", была серьезной ошибкой", - заявил Нетаньяху в субботу.

"Любой, кто попытается причинить вред израильским гражданам, дорого заплатит", - предупредил он Тегеран и его союзников, в том числе "Хезболлу", с которой Израиль ведет войну с конца сентября.

В субботу канцелярия премьер-министра заявила, что Нетаньяху и его супруги не было в резиденции во время нападения и что в результате никто не пострадал.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в телефонном разговоре с Нетаньяху выразил озабоченность в связи с нападением.

Ливанские группировки, вооруженные и финансируемые Ираном, не признали своей причастности к удару беспилотника, но в субботу вечером иранская миссия в ООН заявила, что "его осуществила" "Хезболла".

Представитель израильской армии контр-адмирал Даниэль Хагари подтвердил, что беспилотник "ударил по зданию в Кесарии, пытаясь атаковать премьер-министра".

Кейсария находится примерно в 20 километрах к югу от Хайфы, которая регулярно подвергается нападениям "Хезболлы".

27 сентября в результате израильского удара в Бейруте был убит лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

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