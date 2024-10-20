В субботу, 19 октября, в Риге у Лиелвардского шоссе горел садовый домик на площади 25 квадратных метров, в результате чего погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Один человек погиб при пожаре в садовом домике в Риге
Кроме того, в 10:40 VUGD получила вызов на пожар в двухэтажном жилом доме с пристройкой на общей площади 320 кв. м. Во время тушения огня пострадал пожарный, которого доставили в медицинское учреждение.
Также поступил вызов в Броцены Салдусского края, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади 1,5 кв. м. С балкона горящей квартиры был эвакуирован человек. Еще 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда VUGD.
Вечером 19 октября поступил вызов на улицу Елгавас в Кулдиге, где в двухэтажном жилом доме в результате неправильной эксплуатации отопительного устройства в котельной образовалось задымление и сработал детектор дыма.
Из здания до приезда VUGD эвакуировались три человека. Пожарные горения не обнаружили, были проветрены задымленные помещения.
Вечером помощь пожарных потребовалась еще одному человеку в Валмиере, который провалился в ремонтную яму гаража. Пожарные-спасатели вытащили человека из ямы и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.
Всего за минувшие сутки VUGD получила 47 вызовов: 11 на тушение пожаров, 21 на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!