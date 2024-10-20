Один человек погиб при пожаре в садовом домике в Риге

Кроме того, в 10:40 VUGD получила вызов на пожар в двухэтажном жилом доме с пристройкой на общей площади 320 кв. м. Во время тушения огня пострадал пожарный, которого доставили в медицинское учреждение.

Также поступил вызов в Броцены Салдусского края, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели бытовые вещи на площади 1,5 кв. м. С балкона горящей квартиры был эвакуирован человек. Еще 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда VUGD.

Вечером 19 октября поступил вызов на улицу Елгавас в Кулдиге, где в двухэтажном жилом доме в результате неправильной эксплуатации отопительного устройства в котельной образовалось задымление и сработал детектор дыма.

Из здания до приезда VUGD эвакуировались три человека. Пожарные горения не обнаружили, были проветрены задымленные помещения.

Вечером помощь пожарных потребовалась еще одному человеку в Валмиере, который провалился в ремонтную яму гаража. Пожарные-спасатели вытащили человека из ямы и передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки VUGD получила 47 вызовов: 11 на тушение пожаров, 21 на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.

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