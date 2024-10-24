Великобританию потряс бытовой несчастный случай, в результате которого погибла женщина. Она передвигалась по дому, и в, казалось бы, повседневной ситуации произошла трагедия... Статистика показывает - оказывается, в наших домах есть несколько потенциально опасных для жизни предметов, о которых мы ежедневно даже не задумываемся. К сожалению, мать двоих детей пополнила эти черные графы статистики. Причём в ситуации, с которой многие из нас сталкиваются несколько раз в день.