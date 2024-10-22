​В зале суда в Авиньоне воцарилась внезапная тишина. Оживают лишь три больших телевизионных экрана, установленные высоко над головами сидящих в зале людей, каждый на определенной стене. Комнату наполняет тревожное волнение - что появится на экранах?

Шокирующий французский суд над Домиником Пелико, который в течение нескольких лет позволял незнакомцам насиловать свою жену, стал прецедентом в истории правосудия в области сексуального насилия, хотя окончательный вердикт будет оглашен только перед Рождеством.

На экранах появляется истица. В последние недели ее лицо часто можно увидеть в СМИ Франции и всего мира. Однако в трех видеороликах, показанных на больших экранах, Жизель Пелико неподвижно лежит на боку с открытым ртом. Тишину в зале суда через мгновение нарушает ее храп.

Дело Пелико потрясло французское общество и привлекло внимание всего мира. Жизель уже получила широкую общественную поддержку, когда приняла решение обнародовать свое имя и разрешить слушание дела публично, а не на закрытых заседаниях.