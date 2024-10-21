"Они даже толком не знают, кто отец": против Кирштейнса могут возбудить дело о нарушении этического кодекса

С таким обращением они обратились в Комиссию Сейма по мандатам, этике и заявлениям.

Президиум Сейма считает, что на заседании 10 октября, когда рассматривались поправки к закону о муниципальных выборов Кирштейнс допустил оскорбительные и обидные высказывания.

"[..] идиоты без социальной ответственности, без мышления и без образования", - так он высказался о способности молодежи.

Также он высказался и о молодых мамах: "[..] как будут голосовать эти девушки, скажем, если, эти 400... они... вы ведь не лишите их права голоса, если они даже толком не знают, кто отец ребенка, а когда врач спрашивает ее, кто отец, она не может сказать, верно?''

Президиум считает, что указанные высказывания могут быть восприняты как проявление неуважения.

Кирштейнс также сравнил "хунвейбинов" и возраст в ходе дебатов, указав на оппонента.

Выражение, что "[..] в основном хунвейбины были в возрасте от 14 до 16 лет, ну они похожи на вас, это комплимент для вас" может быть воспринято как нападение на личность и физические характеристики оппонента, считают авторы заявления.

Президиум Сейма считает, что высказывания Кирштейнса, включающие в себя личные нападки и неуважительные высказывания в адрес общественных групп и оппонентов, явно нарушают букву Кодекса этики депутатов.

Ответственная комиссия примет решение о возможном возбуждении дела 23 октября.

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