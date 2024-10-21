В латвийских школах установят дорогие детекторы против вейпов

Пока рано говорить о результатах, но устройства подают большие надежды, отметил Балабка. В школе установили три детектора, каждый из которых обошелся примерно в 1200 евро. Первые выводы планируется сделать в начале следующего года.

"Мы были в одной из школ в Литве, где даже в фойе ощущался характерный сладковатый запах электронных сигарет. Поэтому литовцы активнее стали внедрять такие детекторы. Учитывая, что классические сигареты в школе мы не замечали уже несколько лет, требовалось найти новый способ борьбы. Эти детекторы хороши тем, что они не реагируют на ложные сигналы, например, если на кухне что-то подгорело."

Детекторы поступают из США через литовскую компанию. Они настолько продвинуты, что учащиеся даже не подозревают о срабатывании - сигнал мгновенно отправляется на мобильные телефоны директора или учителей.

В планах школы также приобрести муляжи таких детекторов, чтобы периодически их менять и создавать эффект непредсказуемости для учеников.

Напомним, что с 2025 года в Латвии будет запрещено продавать сигареты, табачные изделия и электронные устройства для курения лицам младше 20 лет. Также будет введен запрет на продажу ароматизированных жидкостей для вейпов, за исключением тех, которые имитируют вкус и запах табака.

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