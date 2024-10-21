В пятницу, 18 октября, кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что угрожал нанести удар по Москве, если российский диктатор Владимир Путин вторгнется в Украину. Об этом сообщает "Медуза".
"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы. Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - рассказал Трамп в интервью.
"Тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.
По словам экс-президента США, Путин ответил на это: "Не может быть" (No way).
Дональд Трамп не сообщил подробности того, когда и при каких обстоятельствах он разговаривал с Путиным.
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