"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы. Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", - рассказал Трамп в интервью.

"Тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы купола с твоей головы". Потому что, знаете, он живет под куполами", - добавил Трамп.

По словам экс-президента США, Путин ответил на это: "Не может быть" (No way).

Дональд Трамп не сообщил подробности того, когда и при каких обстоятельствах он разговаривал с Путиным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!