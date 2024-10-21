На минувшей неделе вблизи воздушного пространства Латвии были обнаружены российские военные летательные аппараты различного типа, узнало агентство LETA в Национальных вооруженных силах (NBS).
На прошлой неделе рядом с Латвией были замечены военные летательные аппараты РФ
На минувшей неделе состоялось три полета миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, чтобы отреагировать на потенциальную угрозу в воздушном пространстве Латвии.
В NBS пояснили, что воздушные объекты без сигналов ответчика на гражданских радарах не видны и заметить их способны только военные радары. В этих случаях невозможно идентифицировать, что это за объект, поэтому единственным способом выяснить происхождение этого объекта является его визуальная идентификация, что и проводят истребители.
Как уже сообщалось, в этом году до конца августа было выявлено 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии.
Всего в прошлом году было выявлено 159 таких случаев.
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