На прошлой неделе рядом с Латвией были замечены военные летательные аппараты РФ

На минувшей неделе состоялось три полета миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, чтобы отреагировать на потенциальную угрозу в воздушном пространстве Латвии.

В NBS пояснили, что воздушные объекты без сигналов ответчика на гражданских радарах не видны и заметить их способны только военные радары. В этих случаях невозможно идентифицировать, что это за объект, поэтому единственным способом выяснить происхождение этого объекта является его визуальная идентификация, что и проводят истребители.

Как уже сообщалось, в этом году до конца августа было выявлено 109 случаев обнаружения российских военных самолетов над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии.

Всего в прошлом году было выявлено 159 таких случаев.

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