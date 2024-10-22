Видео Ущерб на 100 тысяч евро: в Балдоне пожар уничтожил ангар с ценной техникой

По словам очевидцев, высота пламени составляла около 25 метров, оно даже опалило ветви растущей рядом сосны. От ангара остался только металлический каркас, внутри хорошо видны остовы находившихся в нем машин.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины, задачей которых изначально было сдержать пламя, чтобы оно не распространилось на соседние дома.

"Горел одноэтажный тентовый ангар и находившаяся в нем техника на площади 196 квадратных метров. Пожарные защитили от пламени соседний ангар", - сообщила представитель VUGD Эндия Далбиня.

Сожжены оказались трактор, бульдозер, два автобуса Volkswagen, мотоцикл и различные инструменты, необходимые для ремонта техники.

Следователи выясняют причину возгорания. Местные жители не исключают, что это был поджог.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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