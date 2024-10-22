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Alexandra Nekrasova

Видео Ущерб на 100 тысяч евро: в Балдоне пожар уничтожил ангар с ценной техникой

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Пожар. Иллюстративное фото
Пожар. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В районе Балдоне поздно вечером пламя охватило ангар, в котором хранились различные транспортные средства и ценное оборудование. Ущерб от пожара может оцениваться более чем в 100 тысяч евро, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

По словам очевидцев, высота пламени составляла около 25 метров, оно даже опалило ветви растущей рядом сосны. От ангара остался только металлический каркас, внутри хорошо видны остовы находившихся в нем машин.

На место происшествия прибыли четыре пожарные машины, задачей которых изначально было сдержать пламя, чтобы оно не распространилось на соседние дома.

"Горел одноэтажный тентовый ангар и находившаяся в нем техника на площади 196 квадратных метров. Пожарные защитили от пламени соседний ангар", - сообщила представитель VUGD Эндия Далбиня.

Сожжены оказались трактор, бульдозер, два автобуса Volkswagen, мотоцикл и различные инструменты, необходимые для ремонта техники.

Следователи выясняют причину возгорания. Местные жители не исключают, что это был поджог.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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