Видео Женщина бросилась под поезд в Яункалснаве

Поезд следовал из Риги в Мадону.

"Местная, у нее забрали последнего ребенка. Она пила... Что она только не делала по пьяни. Она собиралась покончить жизнь самоубийством или что-то в этом роде, но осталась жива, она в реанимации в больнице, ноги оторваны", - рассказала Велга, которая знает эту женщину.

"Машинист, ведя поезд со скоростью около 35 километров в час, заметил человека, стоявшего в опасной близости от железной дороги в месте, где переход через пути запрещен, немедленно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Когда поезд приближался, человек сделал шаг перед поездом, что привело к столкновению", - сообщил руководитель отдела коммуникаций и маркетинга компании Vivi Эдгар Бутанс.

Национальная полиция также подтверждает, что женщина бросилась под поезд намеренно.

"Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция открыла уголовное производство и расследует обстоятельства происшествия", - сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Зане Васкане.

Поезд продолжил движение с задержкой примерно в один час и 40 минут.

Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью! Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292. www.nenoversies.lv раздел Palīdzība. Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), телефон доверия для детей и подростков - 116111. Форум по предотвращению самоубийств Stāsti un dzīvo - www.stastiundzivo.lv Служба неотложной медицинской помощи - 113.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!