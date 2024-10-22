В воскресенье, 20 октября, 35-летняя женщина получила серьезные травмы на железнодорожных путях в Яункалснаве. По предварительной информации, предоставленной Pasažieru vilciens и полицией, она намеренно вышла на пути перед поездом, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Видео ⟩ Женщина бросилась под поезд в Яункалснаве
Поезд следовал из Риги в Мадону.
"Местная, у нее забрали последнего ребенка. Она пила... Что она только не делала по пьяни. Она собиралась покончить жизнь самоубийством или что-то в этом роде, но осталась жива, она в реанимации в больнице, ноги оторваны", - рассказала Велга, которая знает эту женщину.
"Машинист, ведя поезд со скоростью около 35 километров в час, заметил человека, стоявшего в опасной близости от железной дороги в месте, где переход через пути запрещен, немедленно подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Когда поезд приближался, человек сделал шаг перед поездом, что привело к столкновению", - сообщил руководитель отдела коммуникаций и маркетинга компании Vivi Эдгар Бутанс.
Национальная полиция также подтверждает, что женщина бросилась под поезд намеренно.
"Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии была доставлена в медицинское учреждение. В настоящее время полиция открыла уголовное производство и расследует обстоятельства происшествия", - сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Зане Васкане.
Поезд продолжил движение с задержкой примерно в один час и 40 минут.
Если вас мучают мысли о самоубийстве, немедленно обратитесь за помощью!
Телефон доверия кризисного и консультационного центра Skalbes - 67222922 или 27722292.
www.nenoversies.lv раздел Palīdzība.
Государственная инспекция по защите прав детей (VBTAI), телефон доверия для детей и подростков - 116111.
Форум по предотвращению самоубийств Stāsti un dzīvo - www.stastiundzivo.lv
Служба неотложной медицинской помощи - 113.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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