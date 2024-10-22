За окном продолжается осень, а мы продолжаем следить за развитием событий в Латвии и за ее пределами. Все важное, что вы могли упустить за день, RUS TVNET по традиции рассказывает в ежедневной подборке - коротко о главном за вторник, 22 октября.
Главное за 22 октября ⟩ Кто лучше - кошки или собаки, как самозанятому заработать на пенсию и куда подевались табло с остановок
Новости Латвии:
RUS TVNET отправился на международную выставку домашних животных ZooExpo 2024, чтобы найти ответ на вопрос: кто лучше - кошки или собаки?
Ответы смотрите на видео!
Немало людей в Латвии имеют статус самозанятых или зарегистрированы как микропредприятия. На какую пенсию они могут рассчитывать? О пенсионных нюансах TVNET+ поговорил со специалистами Государственного агентства социального страхования (VSAA) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой.
В магазине, наверное, каждый замечал продукты, срок годности которых близился к концу. Эти продукты часто расположены в особых отделах скидок, и на них указана сниженная цена. Однако сколько нужно платить за эти продукты? Действительно ли их стоимость соответствующая и какие факторы стоит принять во внимание, приобретая продовольственные товары, срок годности которых закончится через несколько дней или даже часов?
Бригита умерла в карете скорой помощи, прямо у себя во дворе. После того как она родила сына, началось сильное кровотечение, и помощь была вызвана слишком поздно. Спасти ее не удалось. Это случилось 31 июля 2020 года, и в тот день четверо детей остались без матери, а Игорь Бензе потерял жену - женщину, которая имела два магистерских диплома и несла в себе море любви. Сегодня все задаются вопросом: что было сделано, чтобы предотвратить такие трагедии в будущем? Когда будет внедрен новый алгоритм оценки рисков для домашних родов? И как собираются компенсировать утрату те, кто оказался виновным?
В районе Балдоне поздно вечером пламя охватило ангар, в котором хранились различные транспортные средства и ценное оборудование. Ущерб от пожара может оцениваться более чем в 100 тысяч евро, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
В воскресенье, 20 октября, 35-летняя женщина получила серьезные травмы на железнодорожных путях в Яункалснаве. По предварительной информации, предоставленной Pasažieru vilciens и полицией, она намеренно вышла на пути перед поездом, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
На остановках в Риге уже давно используются современные технологии, поэтому расписание общественного транспорта можно узнать на электронных табло. Однако в некоторых местах они исчезли. Украдены? Находятся в ремонте? Портал TVNET объясняет, что с ними случилось.
После инцидента во время тренировки по водному поло спортивный центр Инчукалнса расторгнет договор аренды с клубом Sport star, сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации самоуправления Сигулдского края Зане Леймане.
В Риге на перекрестке улиц Кр. Барона и Стабу из-за въехавшей в зону ремонта рельсов машины временно остановилось движение трамваев 1-го маршрута по направлению в Иманту и трамваев 11-го маршрута по направлению к улице Аусекля, сообщает Rîgas satiksme.
Государственная полиция сразу же после совершения преступления 7 октября задержала четырех граждан Литвы за кражу из магазина техники. Общий имущественный ущерб составляет 141 072 евро. Начат уголовный процесс, ко всем четырем лицам применена мера пресечения - заключение под стражу.
С момента одной из самых трагичных аварий последних лет прошло около месяца. В середине сентября в Лизумской волости Гулбенского края ночью пятеро молодых людей на автомобиле врезались в дерево. Четверо из них погибли, а одна девушка выжила.
За рубежом:
Передачи российских пропагандистских телеканалов на минувшей неделе были на редкость скучны, обошлось даже без привычных обещаний стереть с лица земли западные столицы. Кажется, будто весь идеологический порох Кремля выстрелян и нужен какой-то внешний стимул, чтобы костер пропаганды снова запылал.
Судя по всему, мировая экономика, наконец-то, начинает восстанавливаться после двух неспокойных лет. Но под безмятежной поверхностью - инфляция снижается, экономика в целом растет - скрываются серьезные противоречия и слабости, что выражается в падении уверенности частного сектора.
В зале суда в Авиньоне воцарилась внезапная тишина. Оживают лишь три больших телевизионных экрана, установленные высоко над головами сидящих в зале людей, каждый на определенной стене. Комнату наполняет тревожное волнение - что появится на экранах? Шокирующий французский суд над Домиником Пелико, который в течение нескольких лет позволял незнакомцам насиловать свою жену, стал прецедентом в истории правосудия в области сексуального насилия, хотя окончательный вердикт будет оглашен только перед Рождеством.
Гражданин Эстонии приехал к интернет-знакомой в Луганскую область Украины и теперь просит журналистов спасти его из рабства на оккупированной Россией земле. Он рассказал Rus.Postimees о том, как его избивают в семье, где главным является офицер ФСБ, как его готовят к отправке на фронт, как ему удалось сохранить выход в интернет и почему он не может выполнить рекомендации МИД, чтобы вернуться в Нарву. Его мать уверена, что он все это выдумал и помогать ему не намерена, сообщает Rus.Postimees.
Над суданской провинцией Северный Дарфур, где идут бои между регулярной армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (RSF), сбили грузовой самолет Ил-76, в составе экипажа которого могли быть граждане России.
Во вторник лидеры десятка стран собираются в России на саммит БРИКС. Кремль стремится доказать, что попытки Запада изолировать Москву провалились.
Президент США Джо Байден "глубоко обеспокоен" утечкой секретной информации американской разведки о планах Израиля по нападению на Иран.
В Москве погиб бывший высокопоставленный руководитель энергетической отрасли Михаил Рогачев - он выпал из окна. Это очередная смерть представителя российской элиты при весьма загадочных обстоятельствах, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
22 октября в России на саммит БРИКС собрались лидеры более десятка стран. Кремль стремится доказать, что усилия Запада по изоляции Москвы провалились, однако признаки изоляции очевидны - организаторы саммита потребовали у посетителей брать с собой наличные деньги, так как из-за санкций большинство кредитных карт в стране-агрессоре не работают, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на Bloomberg.
Интересное чтиво:
О впечатляющей истории фабрики "Ригас аудумс" практически не сохранилось свидетельств. Остались лишь полуразвалившиеся здания, разрушенные интерьеры и строительный мусор. А ведь когда-то здесь были массивные кирпичные стены, самое современное оборудование того времени, а территория вокруг напоминала усадебный сад. Сейчас мы можем лишь представить все это в своем воображении с помощью различных источников.
Президент Эдгар Ринкевич считает безвкусицей "милитаризованную скульптурную композицию" с бронетранспортером у военной базы в Кадаге. Об этом он заявил в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.
В субботу, 19 октября, несколько тысяч поклонников и любителей музыки отправились в Лиепайский олимпийский центр, чтобы насладиться большим концертом певицы Айи Андреевой, ознаменовавшим 20-летие карьеры исполнительницы на сцене.
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