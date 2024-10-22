Главное за 22 октября Кто лучше - кошки или собаки, как самозанятому заработать на пенсию и куда подевались табло с остановок

С момента одной из самых трагичных аварий последних лет прошло около месяца. В середине сентября в Лизумской волости Гулбенского края ночью пятеро молодых людей на автомобиле врезались в дерево. Четверо из них погибли, а одна девушка выжила.

За рубежом:

Передачи российских пропагандистских телеканалов на минувшей неделе были на редкость скучны, обошлось даже без привычных обещаний стереть с лица земли западные столицы. Кажется, будто весь идеологический порох Кремля выстрелян и нужен какой-то внешний стимул, чтобы костер пропаганды снова запылал.

Судя по всему, мировая экономика, наконец-то, начинает восстанавливаться после двух неспокойных лет. Но под безмятежной поверхностью - инфляция снижается, экономика в целом растет - скрываются серьезные противоречия и слабости, что выражается в падении уверенности частного сектора.

​В зале суда в Авиньоне воцарилась внезапная тишина. Оживают лишь три больших телевизионных экрана, установленные высоко над головами сидящих в зале людей, каждый на определенной стене. Комнату наполняет тревожное волнение - что появится на экранах? Шокирующий французский суд над Домиником Пелико, который в течение нескольких лет позволял незнакомцам насиловать свою жену, стал прецедентом в истории правосудия в области сексуального насилия, хотя окончательный вердикт будет оглашен только перед Рождеством.