Правда ли, что клиентов выгоняют на техосмотре, чтобы зафиксировать дефекты, которых нет?

Зритель высказал передаче подозрения: "Ковид закончился, почему на станциях техосмотра по-прежнему так? Почему нельзя как раньше, что стоишь рядом и тебе показывают все дефекты? Наверное, чтобы можно было понаписать всяких чудес, не показывая тебе. Только езди и ремонтируй то, что не надо, и плати еще раз за повторный техосмотр!"

Обвинение серьезное, поэтому 4. studija отправилась с проверкой.

Как рассказал передаче представитель CSDD Матриньш Малмейстерс, уже с конца прошлого года правила на станциях техосмотра изменились - теперь клиент может выбрать, находиться ли ему внутри станции и наблюдать ли, как проверяется его машина.

"Установлены места, безопасные места, в которых клиент может стоять и наблюдать, как проверяется его автомобиль. Конечно, у клиента есть возможность выйти и подождать за пределами станции техосмотра", - указал он.

Как отмечает передача, в помещении действительно есть специально обозначенные зоны, откуда водитель может наблюдать, однако CSDD постановило, что водитель точно должен выходить за пределы помещения техосмотра, как это было во время Covid-19.

В свою очередь Малмейстерс утверждает, что это не совсем так: "Определенно нет, потому что по сути линия техосмотра начинается в пункте А и заканчивается в пункте Б. И обозначенные места, где клиент может находиться, обозначены у каждого из мест проверки. (...) На каждом из этапов клиент стоит в 2-3 метрах и может следить за тем, что делает инспектор".

Впрочем, проследить за всем процессом, следуя за работником, нельзя. Это сделано для того, чтобы не мешать проверяющему, а также в целях безопасности клиентов.

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