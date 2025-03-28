Поиск пропавших в Литве солдат: местонахождение бронемашины установлено

"Доступ затруднен, оборудование большое, сложно маневрировать. Все подразделения нужно подготовить к работе в основном руками, но мы движемся вперед. Точное место объекта установлено", - сообщили вечером в пятницу на Facebook вооруженные силы.

По словам представителей армии, в настоящее время ведутся работы по использованию технологии для изменения консистенции грязи, чтобы ее можно было откачивать вместе с водой. После этого к работе приступят водолазы.

"Цель - превратить в определенном месте болото в воду, тогда спасатели начнут операцию. Работа продолжается без остановки", - говорится в сообщении армии.

Как уже сообщалось, на полигоне Пабраде уже четвертый день продолжаются поиски четырех американских солдат, находившихся в ремонтно-эвакуационной бронемашине М88, затонувшей в болоте во время учений во вторник. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене ранее заявляла, что бронемашина весом в несколько десятков тонн затонула на глубине около пяти метров. Судьба четырех солдат, находившихся на борту, неизвестна.

Литовские власти ранее заявляли, что поисково-спасательная операция технически очень сложна.

M88 Hercules весом более 60 тонн используется для вытаскивания поврежденных танков с поля боя.

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