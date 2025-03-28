В период с 1930 по 1956 год в районе разлома Сагайн, проходящего через центр страны, произошло шесть сильных землетрясений магнитудой 7,0 Фото: AFP

Позже в СМИ начали появляться сообщения о погибших. По данным New York Times, The Guardian и Reuters, в разных городах Мьянмы были убиты не менее 30 человек.

О 20 погибших сообщает газета New York Times со ссылкой на врача городской больницы в Мандалае. По его словам, не менее 300 человек получили ранения.

Фото: Reuters

«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер», — сказал доктор Чжо Зин журналистам.

Guardian пишет о восьми погибших здания в районе Пьи Джи Тагон Мандалая.

Reuters сообщает о трех погибших в мьянманском городе Таунгу в результате частичного обрушения мечети. Кроме того, еще двое погибли и 20 пострадали при обрушении отеля в Аунгбане.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут после мощного землетрясения магнитудой 7,7.

«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», — рассказал он.

По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.

Житель Мандалая рассказал агентству Reuters о разрушениях: «Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания».