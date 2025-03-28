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В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Власти Мьянмы сообщили о 144 жертвах

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BBC
Последствия землетрясения в Юго-Восточной Азии
Последствия землетрясения в Юго-Восточной Азии Фото: SIPA/Scanpix

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли пятницу, 28 марта, в Мьянме, сообщает Геологическая служба США (USGS). Толчки ощущались в Китае и Таиланде. Известно о более чем 140 погибших, но спасатели говорят, что жертвами стихийного бедствия могли стать сотни людей.

Как минимум 144 человека погибли и 732 пострадали в Мьянме, заявили в военном правительстве страны. Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет.

Сотрудник спасательных служб из Мандалая — второго по величине города Мьянмы — сообщил Би-би-си, что «ущерб огромен».

«Число погибших также довольно высоко. Это все, что мы можем сказать Би-би-си на данный момент, потому что спасательные работы продолжаются. Точное число жертв еще неизвестно, но речь идет о сотнях», — говорит спасатель.

По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем ​​в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут.

Фото статьи
Фото: BBC

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн, недалеко от города Мандалай, второго по величине в стране (его население составляет 1,2 млн человек).

Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо. Журналисты AFP в Нейпьидо сообщали, что в результате подземных толчков были повреждены дороги, с потолков падали фрагменты штукатурки.

В период с 1930 по 1956 год в районе разлома Сагайн, проходящего через центр страны, произошло шесть сильных землетрясений магнитудой 7,0
В период с 1930 по 1956 год в районе разлома Сагайн, проходящего через центр страны, произошло шесть сильных землетрясений магнитудой 7,0 Фото: AFP

Позже в СМИ начали появляться сообщения о погибших. По данным New York Times, The Guardian и Reuters, в разных городах Мьянмы были убиты не менее 30 человек.

О 20 погибших сообщает газета New York Times со ссылкой на врача городской больницы в Мандалае. По его словам, не менее 300 человек получили ранения.

Фото статьи
Фото: Reuters

«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер», — сказал доктор Чжо Зин журналистам.

Guardian пишет о восьми погибших здания в районе Пьи Джи Тагон Мандалая.

Reuters сообщает о трех погибших в мьянманском городе Таунгу в результате частичного обрушения мечети. Кроме того, еще двое погибли и 20 пострадали при обрушении отеля в Аунгбане.

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Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут после мощного землетрясения магнитудой 7,7.

«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», — рассказал он.

По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.

Житель Мандалая рассказал агентству Reuters о разрушениях: «Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания».

Свидетельница землетрясения, Хтет Наинг У, рассказала журналистам, что в Мандалае рухнул чайный магазин, внутри которого оказались заблокированными несколько человек. «Мы не смогли войти, — сказала она. — Ситуация очень плохая».

Фото статьи
Фото: AFP

Власти Мьянмы пока не сообщали о масштабах ущерба. Известно, что пострадали королевский дворец в Мандалай и обрушился мост через реку Иравади.

Военная хунта в Мьянме объявила режим чрезвычайной ситуации в регионах Сагайн, Мандалай, Бого и Магуэй, в восточной части штата Шан, а также в столице Нейпьидо.

Представитель военного правительства Мьянмы, генерал Зав Мин Тун, призвал международное сообщество предоставить стране гуманитарную помощь.

В Таиланде рухнул строящийся небоскреб. Трое человек погибли, сколько находятся под завалами — неизвестно

Тем временем премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел объявить Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, пишет CNN со ссылкой на офис премьер-министра.

По данным местных жителей и национального агентства по чрезвычайным ситуациям, толчки ощущались по всему Таиланду, включая столицу Бангкок и северный город Чиангмай.

В результате землетрясения рухнул строящийся небоскреб в парке Чатучак в Бангкоке. На момент обрушения на площадке находились порядка 400 человек.

По последним данным, известно о восьми погибших в результате обрушения. Несколько десятков рабочих остаются пропавшими без вести.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что в городе повреждено много высотных зданий, однако, их точное число еще неизвестно.

Всего в Таиланде известно о 9 погибших.

Здание рухнуло в считанные секунды
Здание рухнуло в считанные секунды Фото: AFP

Очевидцы в Бангкоке сообщали СМИ, что люди в панике выбегали на улицы в халатах и купальных костюмах. Многие из них были постояльцами отелей.

В одном из опубликованных роликов видно, как из-за землетрясения с верхнего этажа одного из небоскребов на улицу вылилась вода из бассейна.

Съемочная группа Би-би-си в Бангкоке сообщала о качающихся зданиях.

Журналистка Би-би-си Буй Тху, проживающая в Бангкоке, рассказала, что в момент первого землетрясения она находилась дома и готовила.

«Я стала очень переживать и запаниковала, — говорит она. — Я не понимала, что происходит, потому что, насколько я помню, прошло уже около десяти лет с тех пор, как в Бангкоке было такое сильное землетрясение. У меня в квартире появились трещины на стенах, из бассейнов выплеснулась вода, а люди начали кричать».

Очевидцы в Бангкоке сообщали СМИ, что люди в панике выбегали на улицы
Очевидцы в Бангкоке сообщали СМИ, что люди в панике выбегали на улицы Фото: AFP

В районе Большого Бангкока (агломерация включает в себя Бангкок и пять соседних провинций) живут более 17 млн человек, многие из них — в высотных многоквартирных домах.

Правительство Таиланда предупредило, что в течение следующих суток могут произойти новые толчки.

Пользователи соцсетей из Китая сообщают, что сильные толчки ощущаются в провинции Юньнань на границе с Мьянмой, а также в провинции Гуанси.

Информацию о землетрясении в Юньнане подтверждает Китайское информационное агентство «Синьхуа», однако подробности пока не сообщаются.

BBC
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