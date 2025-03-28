Рубио не может гарантировать, когда в Украине будет заключено перемирие

"Мы будем пытаться добиться мира столько, сколько на это потребуется. Это не означает, что я могу вам гарантировать, что соглашение будет достигнуто в течение недели или месяца", - заявил журналистам госсекретарь США в самолете после визита в Южную Америку по пути в Майами.

"Я просто не могу назвать срок, так как это зависит не от нас. Это зависит от россиян и украинцев", - рассказал Рубио.

"Это зависит и от наших партнеров в Европе, у которых в силе санкции, которые, по-моему, нужно принимать во внимание при любом варианте окончательного соглашения", - добавил он.

О готовности достичь такого соглашения станет известно, "когда придет время для подписания", но "мы еще не дошли до этой фазы", - указал госсекретарь.

Рубио также выразил надежду, что на данном этапе "нужно добиться больше прогресса на техническом уровне".

"Я хочу сесть и обсудить с нашей командой, когда они вернутся из Саудовской Аравии, как получить наилучшее понимание того, как прошли эти переговоры", - указал американский дипломат.

"Поэтому мне от них еще нужно услышать чуть больше, чем то, как прошли [переговоры с украинцами и россиянами], и тогда мы ознакомим с этим президента, после чего примем решение по поводу дальнейших шагов", - отметил Рубио.

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