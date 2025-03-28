Госсекретарь США Марко Рубио признал, что не может гарантировать того, что мирный договор между Украиной и Россией будет заключен в течение недели или месяца, пишет "Интерфакс-Украина".
Рубио не может гарантировать, когда в Украине будет заключено перемирие
"Мы будем пытаться добиться мира столько, сколько на это потребуется. Это не означает, что я могу вам гарантировать, что соглашение будет достигнуто в течение недели или месяца", - заявил журналистам госсекретарь США в самолете после визита в Южную Америку по пути в Майами.
"Я просто не могу назвать срок, так как это зависит не от нас. Это зависит от россиян и украинцев", - рассказал Рубио.
"Это зависит и от наших партнеров в Европе, у которых в силе санкции, которые, по-моему, нужно принимать во внимание при любом варианте окончательного соглашения", - добавил он.
О готовности достичь такого соглашения станет известно, "когда придет время для подписания", но "мы еще не дошли до этой фазы", - указал госсекретарь.
Рубио также выразил надежду, что на данном этапе "нужно добиться больше прогресса на техническом уровне".
"Я хочу сесть и обсудить с нашей командой, когда они вернутся из Саудовской Аравии, как получить наилучшее понимание того, как прошли эти переговоры", - указал американский дипломат.
"Поэтому мне от них еще нужно услышать чуть больше, чем то, как прошли [переговоры с украинцами и россиянами], и тогда мы ознакомим с этим президента, после чего примем решение по поводу дальнейших шагов", - отметил Рубио.
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